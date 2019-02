Barn havnet under buss i Larvik

To barn skled og havnet delvis under en buss ved Skuggedal i Larvik, melder politiet i Sør-Øst. Hendelsen skjedde ved 13.50-tiden torsdag. Begge barna er fraktet til legevakten. Politiet meldte først at barna skulle ha blitt påkjørt.