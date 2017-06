Ba om ti måneder fengsel

Aktor la ned påstand om ti måneders fengsel for 39 åringen som kjørte på den 11 år gamle jenta som døde av skadene på Nøtterøy i fjor. Det skriver Tønsbergs Blad. Aktor mener tiltalte var grovt uaktsom og at han hadde god tid til å opddage jenta da han rygget lastebilen. Forsvarer Christian Arnkværn ber om frifinnelse, subsidiært at tiltalte behandles på mildest mulig måte.