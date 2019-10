Hvert år får folk sår hals, hodepine, feber og vondt i kroppen. Influensaen gjør sitt inntog, og dermed også influensavaksinen.

– Foreløpig er det ingen influensaaktivitet i Vestfold og Telemark. Vi venter at den kommer i løpet av senhøsten/tidlig vinter. Når den først kommer, varer den i ganske mange uker. Ofte er ikke influensaen helt borte før nærmere påsketider, sier Dagfinn Skaare.

Han er smittevernoverlege og overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Ifølge Folkehelseinstituttet bør man vaksinere seg i perioden oktober-desember for å få best mulig beskyttelse.

– Det tar en til to uker før vaksinen begynner å virke. For dem som er i risikogruppene og som er utsatt for alvorlig sykdom eller komplikasjoner ved influensa, er det viktig å ta den vaksinen nå så fort som mulig. Det samme gjelder for helsepersonell, sier Skaare.

Komplikasjoner

Det er spesielt personer med alvorlig fedme, kroniske sykdommer, gravide og folk som jobber i helsetjenesten som er blant dem som blir anbefalt å ta vaksinen.

– Influensasykdommen gir økt risiko for mer alvorlig sykdomsutvikling hos visse pasientgrupper, og komplikasjoner i form at man kan få for eksempel lungebetennelse etterpå. Da kan det også bli farlig og dødelig for noen, sier Skaare.

HELSEPERSONELL: I uke 43 har Sykehuset i Vestfold en felles vaksineuke der de oppfordrer helsepersonell til å komme, forteller smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther. (Her sammen med overlege Dagfinn Skaare) Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Influensa smitter fra person til person med dråpesmitte og det kan forebygges. Skaares råd er følgende:

Ikke host på andre, men i albuen

Vær nøye med håndvask

Hold deg litt for deg selv når du er syk og smitteførende

– Det er viktig å være klar over at noen ikke blir veldig syke av influensa. De kan være småsyke og kanskje ikke tenke så mye over at de er syke, men likevel være smitteførende, legger han til.

Flere har begynt

På Vitus Apotek i Tønsberg merker de at influensasesongen nærmer seg. De er allerede i gang med vaksinering.

– Det var tre-fire vaksiner i forrige uke, og et par i går, sier apoteker Merete Kveli Moen.

ØKNING: I år er tredje året de tilbyr å sette influensavaksinen på apoteket i Tønsberg. – Vi har merket stor økning alle årene, sier Merete Kveli Moen ved Vitus Apotek. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Smittevernoverlege ved Sykehuset i Vestfold, Maria Vandbakk-Rüther, opplyser at årets vaksine er litt annerledes enn tidligere for helsepersonell.

– I år er det det vi kaller en firevalent vaksine. Det betyr at den består av fire komponenter, to fra influensa A og to fra influensa B. Dette er for å øke dekningen.

– For helsepersonell har det vært tre tidligere, men blant andre har den firevalente også vært tilgjengelig. For å øke bredden, har Folkehelseinstituttet besluttet at man skal ha den firevalente også for helsepersonell, legger hun til.

Skaare opplyser at de har tillitt til at årets vaksine er effektiv mot de influensavariantene som kommer til å sirkulere i vinter.