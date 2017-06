Arbeidsulykke i Svelvik

En mann er fløyet til sykehus med luftambulanse etter at han fikk en ståldrager over seg i en arbeidsulykke i Svelvik. Vedkommende var bevisst da han ble hentet av luftambulansen, men tilstanden for øvrig er ukjent. Politiet er på stedet, og Arbeidstilsynet er varslet.