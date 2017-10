Ankesak starter

I dag starter ankesaken der en lastebilsjåfør er dømt til ni måneder fengsel for å ha rygget over ei jente på Nøtterøy slik at hun døde. Han har akseptert straffskyld og erstatningskravet, men mener straffen fra tingretten er for streng, skriver Tønsbergs Blad.