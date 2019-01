Amanda (21) klødde i et halvt år uten å vite hvorfor

Etter å ha gått en tur ute i kulda for rundt et par år siden, begynte Amanda Thveten (21) å klø på lårene. Kløen spredde seg etter hvert til resten av kroppen.

– Jeg trodde først jeg hadde fått kuldesjokk, men så ga det seg ikke, forteller 21-åringen.

KLØE: Amanda Thveten klødde så mye at hun fikk blåmerker på beina, armene og magen. Hun bodde da i et kollektiv i Oslo med fire andre jenter, men smittet ingen av dem. Foto: Privatv

Da hun fant ut av hva det var, hadde hun klødd i seks måneder.

– Jeg klødde hele tiden, og fikk blåmerker overalt fordi jeg klødde så hardt.

– Tabubelagt

Det viste seg at hun hadde fått skabb. Fordi det tok så lang tid å finne ut av det, ville hun være med i NRK-programmet «Hva feiler det deg», som ble sendt onsdag denne uken.

Hun håper det kan føre til at andre slipper å klø så lenge som hun selv gjorde.

– Mamma skjønte ikke hvorfor jeg hadde lyst til å fortelle til alle at jeg har hatt skabb. Jeg skjønner det på en måte, det er litt tabubelagt å ha hatt det, men jeg bryr meg ikke så mye om hva alle andre tenker.

Skabb Ekspandér faktaboks Skabbmidden er 0,3-0,5 mm lang. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3-4 døgn.

Symptomer er kløe og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen. Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler.

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til man får symptomer, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager til symptomene opptrer.

Skabb behandles med krem. Alle i samme husstand bør behandles samtidig selv om de ikke har kløe.

Det anbefales generelt å gjenta behandlingen etter én uke, men siden permetrin kan virke lokalirriterende på huden kan man – spesielt hos personer med en ømfintlig hudtype – ofte nøye seg med én behandlingsomgang.

For vellykket behandling er det viktig at klær, håndklær og sengetøy enten vaskes på 60°C eller oppbevares uten hudkontakt i fem døgn i romtemperatur, helst pakket inn i plastposer. Kilde: Se mer på Folkehelseinstituttets nettside

– Smitter enklere enn mange tror

Også lege Ebbe Grønvold (25) fra Larvik mener at skabb fremdeles er skambelagt. Derfor synes han det er viktig å snakke om det.

– Jeg tror det er viktig å skape oppmerksomhet rundt det så folk slipper å gå rundt med det, og heller får mot til å oppsøke lege og få behandling på et tidlig tidspunkt.

Legen ønsker å få frem at skabb smitter mye enklere enn hva mange tror.

ENKELT: Da Ebbe Grønvold fant ut hvor enkelt det var å bli kvitt skabb, ble han irritert over å ha gått å klødd i mange uker. – Det er veldig plagsomt, men veldig enkelt å behandle, sier legen som nå jobber på Sandnessjøen sykehus. Foto: Privat

– Smitte trenger ikke være forbundet med seksuell kontakt, dårlig hygiene eller at man har tørr og sprukken hud. Det kan komme av at man sitter inntil hverandre i en sofa med hudkontakt over litt lengre tid.

Som medisinstudent ved legevakta i Larvik for rundt to år siden, fikk 25-åringen selv skabb. Det tok sju uker før han fikk behandling.

– Det var ikke så vanlig da som det kanskje er nå.

Mange får skabb

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det mer skabb i Norge nå, enn for noen år siden.

Seniorforsker Hege Salvesen Blix opplyser at unge på Østlandet er spesielt hardt rammet, og at det ser ut til at det også er flest unge menn.

Har du fått skabb, er det viktig at de du har nærmest kontakt med også får behandling, påpeker Grønvold. Da er det ofte snakk om å smøre inn hele kroppen med kremen Nix.

– Det er vanskelig å si eksakt hvor mange nordmenn som er rammet. Lokalbehandling (krem) er førstevalget, og siden 2012 har det vært en dobling i bruken av kremen og en tredobling av tablettbehandlingen, sier Blix.