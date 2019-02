– Jeg møtte personlig opp hos mange bedrifter og leverte min CV. De fleste sa de skulle ringe, men jeg hørte aldri noe. Jeg følte meg uønsket og lite verdt, sier Aleksander Vattøy Dyrhol fra Larvik.

Da han brakk håndleddet i ung alder var smertene så sterke at han hadde behov for sterke smertestillende piller. Det førte til at han ble avhengig av morfin.

Aleksander var langt nede og var aktiv rusmisbruker i 15 år.

Etter at han deltok i en studie hvor rusavhengige skulle teste medikamentet naltrekson, klarte han endelig å bli helt rusfri.

– Jeg hadde en god og normal oppvekst uten rus og fikk min første jobb som 15-åring. Å gå uten jobb i mange år og stadig møte på motgang, gjorde at jeg nesten mistet håpet.

– Ga meg nytt håp

Etter avslag på avslag og få tilbakemeldinger, bestemte 31-åringen seg for å legge ut et Facebook-innlegg der han fortalte åpent og ærlig om sin livssituasjon, og at han var på utkikk etter jobb.

Innlegget ble likt og delt av mange, og førte til at han fikk tilbud om fast jobb. Bedriften fikk imidlertid økonomiske problemer, og dermed mistet Aleksander jobben.

I januar la imidlertid samboeren hans ut et nytt Facebook-innlegg, der hun skrev at Aleksander var på utkikk etter ny jobb for å kunne forsørge familien. Innlegget ble delt over 5 000 ganger og har over 900 kommentarer.

Ble rørt

Sosiale medier-ekspert Magnus Brøyn i PR-byrået Coxit sier det er viktig å være ærlig og personlig når man skal søke jobb via Facebook.

– Har man en god historie å fortelle, er sannsynligheten for at den blir delt mye større enn om man bare skriver at man er på utkikk etter jobb, sier Brøyn.

Jørn Markussen driver tømrerfirmaet JM Markussen i Sandefjord og så innlegget på Facebook.

– Jeg har selv vært i samme situasjon og slet med rus i 20 år. Aleksanders historie rørte meg, og jeg ønsket å hjelpe han ved å tilby han en jobb, sier Markussen.

Nå har 31-åringen takket ja til en jobb i tømrerfirmaet.

Hjelper folk ut i jobb

Lønnstilskudd fra Nav bidro til at 31-åringen kom seg i jobb.

– Vi tilbyr dette til bedrifter, og målet er at det skal bidra til å øke mulighetene for jobb. Spesielt for dem som av ulike årsaker har vært lenge uten jobb, og opplever at det er vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarked, sier regiondirektør Terje Tønnessen i Nav Vestfold og Telemark.

I 2018 var det i snitt 368 personer i Vestfold som til enhver tid mottok lønnstilskudd. 78 prosent var i fast arbeid etter at tilskuddet opphørte.

På landsbasis var det omtrent 9 000 personer som til enhver tid mottok lønnstilskudd i fjor.

STOR EFFEKT: – Nav sin ordning med lønnstilskudd har hatt god effekt i Vestfold, sier regiondirektør Terje Tønnessen i Nav Vestfold og Telemark. Foto: Rolf-Christian Hatling / NRK

– Lønnstilskudd er siste steget inn i arbeidslivet. Tilskuddet varer opptil ett år, men det kan i enkelte tilfeller forlenges til 18 måneder.

Dette gjelder spesielt de som har helserelaterte utfordringer. Når lønnstilskuddet opphører, er det bedriften som har ansvar for å gi full lønn til arbeidstakeren.

– Lønnstilskuddet er ikke en praksisplass eller test. Når bedriften skriver under kontrakten, forplikter de seg til at det skal være en fast jobb.