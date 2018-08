Over 20 brannmannskaper jobbet til langt på natt med å begrense skadene av forurensningen. Arbeidet gjenopptas torsdag morgen.

Meldingen kom ved 18.30-tiden om et mulig oljeutslipp i Kilengaten i Tønsberg.

Informasjonssjef Arnt E. Folvik i Vestfold interkommunale brannvesen forteller at det er snakk om en svært alvorlig forurensning i Vellebekken og i våtmarksområdet i Presterødkilen.

Flere døde fugler og drøyt hundre døde småfisk er funnet.

– Det er krise om det kommer olje i naturreservatet her. Og det er noe forurensning her nå, sier Folvik til NRK.

Informasjonssjef Arnt E. Folvik i Vestfold interkommunale brannvesen. Foto: Aina Indreiten / NRK

Uvisst hva kilden er

Brannvesenet fikk den første meldingen fra en som jobber i Kilen-industriområdet som fant en død and.

Tønsbergs Blad har i etterkant fått flere tips om tilgrisede fugler i området, blant annet en sivhøne observert fra fugletårnet i Presterødkilen. Det ble også gjort funn av en andunge som stinket bensin og hadde store etseskader. Anden måtte avlives på grunn av skadene.

Det er uvisst hva kilden har vært til utslippet av et oljeprodukt, ifølge Folvik.

– Vi har ikke tatt noen prøver eller identifisert hva slags type petroleumsprodukt det er.

Ornitolog, brannmannskaper fra tre brannstasjoner, Bydrift, ornitolog, fylkesmannen og politiet har jobbet med utslippet fra det ble oppdaget og utover kvelden og natta.

– Fylkesmannens miljøvernavdeling og ornitologen sier at næringsgrunnlaget for både de fuglene som er her og trekkfuglene er helt fantastisk her ute, og oljeutslipp er svært svært alvorlig, forteller Folvik.

Sikrer området

Sammen med teknisk vakt i Tønsberg ble det jobbet med å lokalisere kilden.

– Vi har registrert hvor vi har gjort funnene av de døde fuglene og fisken, samtidig har vi hatt på oljeobserberende bark som vi har kastet i Vellebekken.

Det har også blitt satt opp en lense oppe ved Frodeåstunnellen og en ved utløpet av Vellebekken.

Sporet utslippet til overvannskum

Ved tre-tiden i natt sendte Brannvesenet i Tønsberg ut en melding om at de hadde sporet utslippet til en overvannskum i krysset Kilengaten og Malergaten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vannstanden i kummene med lukt av petroleumsprodukt er nå så lav at det ikke tilføres mer forurensning ut til Vellbekken.

– Vi kommer til å plugge utløpet fra overvannkummen i Malergaten til Vellebekken torsdag morgen, forklarer vakthavende brannsjef Einar Flogeland.

Han forklarer at det er satt opp en rekke barrierer med absorberende lenser flere steder, i tillegg har er det brukt barkblåser til å spre oljebark i flere hundre meter av bekken.

Ny vurdering torsdag morgen

Han sier situasjonen i bekken er under kontroll, men at det er verre med våtmarksområdet.

– Her er det svært vanskelig å aksjonere. Det er for grunt selv for gummijollene og bunnen bærer ikke en brannkonstabel som vader. Torsdag morgen vil drøfte hvilken strategi vi kan benytte for å dempe forurensningsskadene i dette svært sårbare området, sier Einar Flogeland.