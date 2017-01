Mandag møtte Steffen Andre Larsen i Tønsberg tingrett, tiltalt for å ha slått en mann i hodet med en skralle. Ifølge tiltalen ble mannen påført hjernerystelse, brudd i underkjeven og et kutt bak øret.

Larsen leder Odins soldater i Norge. Han ga seg som leder 19. desember, men har de siste dagene gått inn i lederrollen igjen etter at Jan Tellef Aanonsen trakk seg.

FEM MÅNEDERS FENGSEL: Aktor Cecilie Reinskau Svorstøl mener Larsen bør dømmes til fem måneders ubetinget fengsel. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Aktor Cecilie Reinskau Svorstøl ba om fem måneders fengsel ubetinget fengsel i sin prosedyre. Fornærmede mener at han ble utsatt for blind vold, mens Larsen sier han handlet i selvforsvar.

– De ville slåss

– De sparket og spyttet på bilen til kjæresten min og skrek «vi skal ta ham», sier Larsen.

Bakgrunnen for hendelsen er en fest i leiligheten på Nøtterøy der Larsen, hans kjæreste og flere andre bodde i et bofellesskap. Larsen forklarte at det var full fest i leiligheten da han kom hjem fra jobb sent på kvelden fredag 19. august i fjor.

En av de andre beboerne i bofellesskapet hadde folk på besøk, men ble etter hvert hentet av en venninne. Larsen sier at han ville ha personene bort fra leiligheten, men at de nektet og var truende.

– Etter hvert ble det helt klart at de ville slåss med meg, sier Larsen.

– Redd for å bli banket opp

Han forklarer at han på et tidspunkt gikk ut i garasjen for å hente en stol.

– Da hører jeg et rabalder. Jeg ser ut vinduet og rett ned på bilen til kjæresten min. Da ser jeg at begge tar løpefart og prøver å sparke inn ruta på bilen gjentatte ganger.

Larsen sier at han var redd for å bli banket opp på vei tilbake fra garasjen, og at han derfor tok med seg et bilverktøy, en skralle.

BER OM FRIFINNELSE: Forsvarer Jon Anders Hasle mener Larsen bør frifinnes. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg gikk rett opp i ansiktet på fornærmede og hørte kompisen hans bak meg. Da tenkte jeg at han kom til å hoppe på meg bakfra, så da klappet jeg skrallen enkelt opp i ansiktet på fornærmede og sa at han skulle komme seg av gårde.

Mener Larsen slo med golfkølle

Fornærmede og hans kamerat forklarte derimot at de ikke hadde vært truende. Fornærmede sa i retten at han ble med ut for å hilse på venninnen til mannen de var på besøk hos. Da han skulle inn igjen var døren låst.

Han innrømmer å ha slått i bilen til Larsens kjæreste fordi han var frustrert, men forklarer at han stod utenfor inngangsdøren da Larsen uprovosert angrep ham bakfra med det han mener var en golfkølle.

Larsens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, ba om full frifinnelse.

– Vi mener det har vært en nødvergesituasjon. Her er det mye usikkerhet og forklaringer i mange retninger, sier Hasle.