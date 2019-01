Advarer mot brodder til barn

– I det øyeblikket man setter brodder på barn, mister de den motoriske læringen, sier avdelingsleder for ergo – og fysioterapitjenesten i Larvik kommune, Birgit Pedersen.

Hun fraråder derfor at barn bruker brodder på vinteren. Ifølge Pedersen er måten vi går på som voksen noe som er tillært fra da vi er små.

– Vi tilpasser gangen vår når det er glatt. Det er vanlig at man korter ned gangen og subber mer enn normalt for å unngå å falle. Dette hadde man ikke gjort hvis man ikke hadde lært det som barn.

SKEPTISK: Fysioterapeut Birgit Pedersen er skeptisk til at barn skal bruke brodder når det er glatt ute. Foto: Julie Refseth / NRK

Selv om Pedersen er skeptisk til at barn skal bruke brodder, mener hun at det i noen tilfeller kan være hensiktsmessing sett fra et folkehelseperspektiv.

– Hvis det bidrar til at foreldre går med barna til barnehagen eller skolen er det jo bra.

Stor etterspørsel

Det har vært svært glatt mange steder i landet så langt denne vinteren. Det har ført til stor etterspørsel etter barnebrodder.

– Veldig mange kjøper brodder til barn, og nå er vi helt utsolgt, sier en ansatt ved XXL i Tønsberg.

På flere apoteker har det også vært folk innom og spurt etter dette. På apotek 1 i Tønsberg solgte de brodder for barn en periode, men de ble også utsolgt etter kort tid.

Alle barnefysioterapeutene i seksjon for familie og helse i Sandefjord kommune, er enige med Birgit Pedersen.

– Endring av underlag med årstider skaper varierte leke- og bevegelsesmuligheter som gir barna større bevegelseskompetanse. Vi tenker derfor at det er god erfaring for barn å lære seg å gå og bevege seg på variert underlag.

Føler seg tryggere på isen

Siv Grønas Kile i Blåbærlyngen barnehage i Skoppum i Vestfold, sier at barnehagen har brodder som barna bruke når det er glatt ute.

Kile er enig i at det er viktig at barna skal lære å håndtere å unngå å falle på isen, men er likevel glad for at de har brodder tilgjengelig i barnehagen.

– FØLER OSS TRYGGE: Emilia (fra venstre), Alba, Felicia og Leni liker å ha på seg brodder. Foto: Julie Refseth / NRK

5 og 6-åringene ved Blåbærlyngen barnehagen synes det er fint å ha på seg brodder.

– Da faller man ikke. Jeg datt på ryggen på isen en gang og det var vondt. Jeg føler meg tryggere med brodder på, sier Alba (6).

– Vi er mye ute og går tur til ei grillhytte som ligger et lite stykke unna barnehagen. Der har det vært blankis den siste tiden, og da har vi valgt å bruke brodder, sier Siv Grønås Kile.

Hvordan responderte barna da de måtte ha på seg brodder?

– De tok av seg broddene etter hvert, og begynte å skli på rumpa eller krabbe på alle fire. Det gikk fint det også.