«Terrorkråka» har plaget nabolaget i over et år

– Han er blitt en lokal «terrorist», sier Anne Fon som jobber i Sande sentrum og ler.

Kråka med den spesielle oppførselen har blitt en stor snakkis blant dem som bor og jobber i Sande sentrum i Vestfold.

– Han tyranniserer oss to-tre ganger om dagen. Han lander på håndtaket på døren vår, smeller i vinduet, skraper opp og lager masse leven. Det er et artig innslag egentlig, men han ødelegger ganske mye da.

De må stadig vekk jage han bort.

RIPER: Slik ser det ut etter at kråka har hakket på vinduet. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kråka er også glad i å lage riper på biler, forteller Fon.

– Den hakker på bilene som står parkert utenfor og lirker ut gummilista på vindusviskerne før den flyr av gårde.

Kent Gabrielsen ved SjekkPunkt bilverksted i Sande sier at de må ut å jage kråka av og til.

– Det hender han sitter på bakken og ser sitt eget speilbilde i døra, og da går han amok. Det kan se ut som at han sloss med en eller annen. Det er veldig intens hakking, hvert fall, sier han.

Saken ble først omtalt av Sande Avis.

Har fått navnet «Terroristen»

Kråka er blitt en så stor plage for mange at den har fått kallenavnet «Terroristen».

– Dette har pågått i over et år nå. Flere av beboerne i sameiet har bedt oss om å gjøre noe for å fjerne kråka, sier Thorolf Huus, som er leder ved eierseksjonssameiet Sentrumsgården i Sande.

LEI AV BRÅK: Thorolf Huus sier at kråka ødelegger både biler og bygninger i Sande sentrum. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Sameiet gikk til innkjøp av en felle i håp om å fange kråka, men det har hittil ikke latt seg gjøre.

Noe bør gjøres

Huus ønsker ikke å overdrive, men både han og flere beboere i Sande synes kråka er til så stor plage at noe bør gjøres.

– Vi skal jo ikke overdrive dette her, men det er jo irriterende at man vekkes hver morgen, selv med lukkede vinduer. En av naboene mine har til og med fått en bulk i panseret på grunn av kråka.

Sande kommune har gitt beskjed om at de kan legge ut feller for å prøve å fange kråka frem til 31. mars.

– Jeg har ikke noe tro på at vi klarer å fange den de neste dagene heller. Den er rett og slett for smart til å gå i fella.

Han har også kontaktet viltnemnda.

– Vi ønsker jo selvsagt ikke å drepe den, men det er blitt så ille at både verdier og nattesøvnen blir ødelagt.

Mulige forklaringer

Zoolog Roar Solheim ved Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder, har ikke et fasitsvar på hvorfor kråka oppfører seg slik den gjør, men opplyser at det er flere mulige forklaringer på atferden.

– Det at fugler hakker på blanke flater, er ikke så uvanlig. De ser speilbildet sitt og hakker på det for å få en respons. De kan tro de ser en konkurrent og vil jage den bort. De kan også tro det er en artsfrende og vil få kontakt. Kråker er nemlig sosiale dyr.

Det som imidlertid er uvanlig, er hvis kråka har holdt på med dette i over et år, legger han til.

– Når den ikke gir seg, kan en begynne å lure på om den har en mental forstyrrelse, og det er ikke så lett å si hva som foregår i hodet til ulike dyr.

– Det kan «klikke» hos dyr som hos oss, men det er vanskelig å se for seg at det skal skje med en viltlevende kråke. Det ser en helst hos dyr som er holdt i fangenskap. Men det kan jo hende at kråka har hatt en forhistorie med kontakt med mennesker, som vi ikke vet om.

Han tror heller ikke en forvirret kråke vil overleve lenge i naturen.

– Den vil skille seg ut og bli oppdaget av rovfugler som da tar den. Det er litt på kanten å tro den er «sinnssyk» og har vært det i over et år.

Solheim har ingen råd til hva nabolaget kan gjøre for å bli kvitt plagen.

– Det er ofte vanskelig å finne gode løsninger, sier han.