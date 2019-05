«Skjulte» tiltak skal forebygge mobbing og skoleskyting

– Når man står på toalettet og når opp til taket, kan man potensielt gjemme kniver, våpen eller narkotika over himlingen.

Det sier byggeleder Runar Bekkhus i Vestfold fylkeskommune som er i gang med å bygge en ny videregående skole i Horten.

Skolen baker sikkerhetstiltak inn i bygningsmassen som blant annet skal forebygge mobbing og skoleskyting.

På toalettene er alle himlingsplatene låste på steder der elever kan nå opp til taket.

– Det høres kanskje drastisk ut, men selv om man ikke forventer hendelser må man ikke være naiv, sier Bekkhus, og viser til de to skoleskytingene i Finland og knivstikkingen på en skole i Lier i 2017.

FOREBYGGING: Det er viktig å tenke sikkerhet, men det aller viktigste er forebygging av utenforskap og mobbing, sier Runar Bekkhus. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Tenker nytt

Siv Stavem i Norconsult er ekspert på fysisk læringsmiljø. De har oppdraget med å gi råd til Utdanningsdirektoratet om blant annet sikkerhet på skoler.

Hun sier sikkerhetstiltakene på norske skoler tradisjonelt har vært knytta til brann.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å planlegge for å unngå terrorsituasjoner. Det nye er at vi nå bruker design med en hensikt og bevissthet som er retta mot forebygging og sikkerhet.

Sikkerhetstiltakene Ekspandér faktaboks Tiltakene er gjort både med tanke på sikkerhet og å forhindre mobbing.

Fastlåste himlinger på toaletter og andre steder hvor man enkelt når opp til taket.

Unngått bruk av rullestein/brostein utendørs

Ingen kriker og kroker i bygget på utsiden. Formålet er å ikke ha skyggelagte områder hvor man kan gjemme seg eller dra personer inn.

Utstrakt bruk av vindusflater. Skaper god oversikt og gjør det lettere å oppfatte ting hvis det oppstår uønskede situasjoner. At man ser inn i klasserommene er i seg selv et sikkerhetsmoment.

Hele skolen blir tryggere når man gjør alt mer åpent.

En like viktig effekt er at skolen blir åpen og inkluderende.

Skjult sikkerhet

I tillegg til faste himlinger, er det store, åpne rom og utstrakt bruk av store glass- og vindusflater.

– Hvis det skulle oppstå en situasjon kan man med en gang se det fra mange punkt, og varsle, forklarer byggeleder Bekkhus.

Det er også installert toveis-talevarsling, slik at man fra alle klasserom få gitt beskjed slik at personalet kan sette i gang tiltak ellers i bygget.

ÅPENT: Klasserommene har store vinduer på begge sider. Slik ser man hva som foregår både ute og inne, man har sikt i flere retninger og man kan lettere oppdage og varsle om det oppstår farlige situasjoner. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Utendørs er det for eksempel ikke brukt rullestein som dekor og arkitekten har bevisst unngått kriker og kroker i fasaden.

– Her skal man ikke kunne gjemme seg vekk eller dra med noen inn i et skjult og mørkt område, sier Bekkhus.

Inkludering er viktigst

Siv Stavem sier hverdagen skal dreie seg om trivsel og læring.

– Forebygging av mobbing og utenforskap er viktig arbeid i skolen, og det kan også forebygge grove handlinger, sier hun.

Runar Bekkhus er av samme oppfatning.

– Selv om vi gjør sikkerhetsgrep, er fortsatt inkludering det viktigste. Vi har god tro på at vi skal få til det på den nye skolen, sier han.