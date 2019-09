«Krydderkrisen» er snart over

– Det er veldig deilig å være i gang igjen etter å ha vært borte så lenge, sier daglig leder Tove Nilssen i familiebedriften Gastromat AS.

Fortvilelsen var stor blant mange da krydderet Gastromat forsvant fra butikkhyllene tidligere i år. Produksjonen av krydderet har stått på stedet hvil i over åtte måneder på grunn av en ødelagt maskin.

– Vi har fått reparert produksjonsmaskinen som havarerte for noen måneder siden. Nå holder vi på å montere den. Vi er snart klare for å starte produksjonen igjen, sier Nilssen til NRK.

FAMILIEBEDRIFT: Ekteparet Tove og Knut Nilssen driver bedriften Gastromat AS i Sande i Vestfold. Foto: Julie Refseth / NRK

Stor etterspørsel

I mai skrev TV 2 at krydderet var utsolgt i alle butikker i Norge. Etter at det ble kjent, var det flere personer som la ut krydderet til salgs for opptil 2500 kroner på Finn.no.

Krydderet Gastromat har eksistert siden 1966. Familiebedriften i Sande i Vestfold er den eneste i Norge som produserer krydderet.

– Jeg hadde ikke forventa at folk skulle engasjere seg så mye. Vi har jo vært veldig heldig med tanke på oppmerksomheten rundt krydderet, sier Nilssen.

Hun legger også til at hun håper salget vil ta seg opp igjen etter kort tid.

– Vi har merka at vi har vært ute av markedet en stund, men hvor mye vi har tapt på det vet jeg ikke.

Produksjonen starter trolig over helga

Etter at familiebedriften fikk tilsendt feil del til varmeelementet i maskinen som havarerte har de ansatte vært permittert. Nå er de tilbake i jobb og har nok å henge fingrene i.

– Vi håper at produksjonen starter over helga. Vi er et lite firma på tre ansatte, så det tar litt tid, men vi skal jobbe så raskt vi kan slik at krydderet snart er å se i butikken.

– Det går rundt en halv million bokser i året. Vi som jobber her får med andre ord mye å gjøre fremover, sier Nilssen.