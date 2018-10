«Bitmoji»-skaperen: – Figurene skal bli mer personlige

– Å tegne familie og venner som morsomme figurer var det beste jeg visste som liten gutt, sier Jacob Blackstock til NRK.

Lite visste han at hobbyen kom til å bli en milliardindustri, og en del av samtalene til millioner av mennesker i form av «bitmojis.

SKAPEREN: Tegnefigurene til Jacob Blackstock brukes av millioner mennesker på verdensbasis. Foto: Snap Inc

En bitmoji er en digital avatar av deg selv som kan brukes i samtaler på flere sosiale plattformer, der Snapchat er størst. Siden lanseringen av appen Bitstrips i 2013 har brukertallene skutt i været.

– Må viske ut grenser

Blackstock mener at folk gjennom de siste tiårene har sett på den digitale verden som noe som er separert fra den «virkelige».

– For meg er ikke dette forskjellige steder, men ett og samme. Derfor er det viktig å ha mer av deg i alle former for digital kommunikasjon. Personen som ser din bitmoji, ser deg og det oppstår en personlig kobling, sier Blackstock til NRK.

I 2016 ble selskapet til illustratøren, Bitstrips kjøpt opp av Snapchat for over 100 millioner dollar. Nå brukes figurene av 126 millioner mennesker på verdensbasis.

AVATAR: Sandra Nøstdahl (17) poserer sammen med sin «bitmoji». Hun har valgt å kle den i militærklær, da hun har et ønske om å bli med i militæret. Foto: Henrik Bøe / NRK

Vil skape situasjoner

Blackstock ønsker å ta bitmojiene et steg videre fra kommunikasjon med tekst og vanlige uttrykksikoner ved å nyansere samtalene gjennom å skape situasjoner.

– Når man er i en chat og en venn blir med i samtalen, dukker bitmojien deres opp og gir deg øyekontakt, sier han.

– Hvordan skal du utvikle bitmojiene videre i fremtiden?

– Vi må gi folk enda flere visuelle og personlige valgmuligheter når de lager seg selv, slik at bitmojiene kan representere flere mennesker. Vi ønsker at hele verden skal få en digital personlighet, sier han.

Samtidig jobbes det med å integrere bitmoji i andre sosiale medier. I sommer ble de også tilgjengelig på sjekkeappen Tinder.

Ifølge Snapchat har omtrent halvparten av alle som bruker smarttelefon i Norge en snapchat-bruker, og 70 prosent av disse har en bitmoji koblet opp til brukeren sin.

– Noen tar det seriøst

På Greveskogen videregående skole i Tønsberg brukes «bitmojis» hver dag.

– Noen tar dette veldig høytidelig, andre ikke. Begge deler er greit, sier Sandra Nøstdahl og Martine Johnsen (17).

De sitter sammen med klassevenninnene i kantina, der alle har sin egen tegneserieversjon av seg selv på telefonen.

IVRIGE: Jentene på Greveskogen videregående skole bruker Snapchat flere ganger daglig. Fra venstre: Sandra Kristine Nøstdahl, Martine Johnsen, Sofia Araye og Sunniva Marie Nese. Foto: Henrik Bøe / NRK

– De fleste på vår alder lager bitmojien ganske lik seg selv, men noen pynter litt på den. Det er viktig å ikke ta det for seriøst, det er jo tross alt tegnefigurer.

Jentene sier det ikke er uvanlig å ha korte samtaler med venner og familie, der det kun brukes bitmojier og ikke tekst.

– Når jeg snakker med en venninne, og noe gjør oss oppgitt står bitmojiene våre ved siden av hverandre og himler med øyene. Et bilde sier mer enn 1000 ord, sier Johnsen.

– Foreløpig bare lek og moro

Teknologiekspert Magnus Brøyn i Coxit, ser for seg at man etter hvert kan lage en digital personlighet uavhengig av bitmoji.

– Det er foreløpig bare lek og moro. Apple, Huawei, Samsung og mange andre aktører har sine egne avatarer. Det er lett å se for seg at yngre mennesker kan la seg begeistre av denne teknologien og videreutvikle den.

TEKNOLOGI: Magnus Brøyn sier kommunikasjon med avatarer er i en startfase når det gjelder utvikling. Foto: Heine Stangeby

Han kommer med et eksempel der vår digitale avatar blir så personifisert at den kan representere oss på nett.

– Kanskje vi kan sende avataren ut i en fiktiv verden for å teste yrker vi synes er interessante. Erfaringene den gjør seg, kan hjelpe oss å velge riktig karrierevei.

– Det må bli så virkelighetsnært at det tilfører en merverdi, en dimensjon i livet som skaper nye relasjoner og erfaringer, sier Brøyn.