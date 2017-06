– Vi er på vei mot et amerikanisert helsevesen

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), starter i høst et privat sykehus i Horten i samarbeid med klinikken Vestfoldkirurgene.

Sykehuset åpner i september og skal tilby de fleste spesialiteter.

– Vi er på vei mot et amerikansk helsevesen og politikerne kan ikke stoppe utviklingen. Det er behov for et supplement til det offentlige helsetilbudet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Stort behov for privatisering

LHL har 50.000 medlemmer, 250 lokallag og sju klinikker over hele landet. Nå skal de også etablere to nye sykehus i Horten og på Gardermoen.

Behovet for private sykehus er stort og Jahren påpeker at flere og flere vil betale selv eller benytte helseforsikringer for å få behandling.

AVLASTER: Kenneth Fjell, styreleder i Vestfoldkirurgene, ser behovet for private aktører innen helsevesenet i Norge. – Det kan avlaste det offentlige helsevesenet. Foto: NRK

– Det offentlige har en del ventetider på noen områder. Befolkningen vokser og blir stadig eldre, så vi kommer til å merke et langt større trykk på sykehusbehandling, sier Jahren.

Blant annet skal det nye private sykehuset i Horten, som skal være et tilbud for både Vestfold, Østfold og deler av Telemark, tilby behandling innenfor en rekke områder.

– Og flere av spesialistene vil komme fra offentlige sykehus. Det skal være en spesialistklinikk, forklarer Kenneth Fjell, styreleder i Vestfoldkirurgene.

Og som på andre private tilbud må pasient betale for behandlingen, men det er også mulighet til å få dette dekket av det offentlige.

Ønsker å legge til rette for de private

FORNØYD: Ordfører i Horten, Are Karlsen, er glad for at det på ny blir sykehus i bygget. Foto: © Werner Anderson

Sykehuset får lokaler i de tidligere lokalene til Horten sykehus som ble nedlagt i 2005. I dag er det blant annet legevakt og behandlingstilbud for rus og psykiatripasienter her.

Det er Horten kommune som eier lokalene, men selv om ordfører Are Karlsen er fra Arbeiderpartiet, har han ingen betenkeligheter med at kommunen leier ut bygget til et privat sykehus.

– Jeg ønsker et sterkest mulig offentlig helsetilbud og sykehustilbud, og at vi på sikt skal utvikle det og dekke mest mulig av det offentlige. Men jeg tenker at når vi er i den situasjonen som vi er i dag med at vi også har private aktører, så vil jeg samtidig legge til rette for at de kan etablere seg i Horten.

TRE FYLKER: Det nye private sykehuset i Horten satser på å være et tilbud for Vestfold, Østfold og deler av Telemark, og vil tilby behandling innenfor en rekke områder. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Stiller seg skeptisk til utviklingen

Nestleder i Vestfold Arbeiderparti, Maria Aasen-Svensrud, er derimot skeptisk til LHL sin uttalelse. Hun mener det er et offentlig hovedansvar å drifte pleie- og omsorgstjenestene til befolkningen.

– Vi ønsker et sterkt offentlig helsetilbud til befolkningen, og dermed så er jeg også svært skeptisk til holdningen som LHL uttaler her om at det går en vei og at politikerne og de folkevalgte ikke kan gjøre noe med det. Helsevesenet vårt er styrt politisk, først og fremst, poengterer hun.