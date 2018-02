Selv om den er uønsket i norske farvann, har stillehavsøstersen etablert seg langs store deler av kysten. Den kommersielle næringen er kommet i gang, og flere ønsker også å plukke til privat bruk. Økt etterspørsel merkes også hos fiskeforretningene.

– Det er flere som er innom og noen lurer på om vi vet om noen steder som det er trygt å plukke østers fra.

Det sier André Berggren, nestleder i fiskeforretningen Brødrene Berggren i Sandefjord

– Den østersen vi tilbyr er kjøpt av firmaer med nødvendig godkjenning av Mattilsynet, og som er i dialog med dem om høstingstillatelser. Det er viktig, sier nestlederen.

Høysesong både på land og i vann

For når omgangssyke «herjer» på land, er risikoen høyere for å bli smittet av muslingene i havet.

– Vi er midt i høysesongen for norovirus, altså god gammeldags omgangssyke. Viruset skilles ut med avføringen til menneskene, som går ut i sjøen. Da kan det være en risiko for at det er norovirus i stillehavsøstersen nå, sier seniorinspektør Merete Hestdal i Mattilsynet.

– Vinteren er bestandig verst. Av en eller annen grunn er det da det dukker opp, fortsetter hun.

Les også: Mener Norge bør eksportere stillehavsøsters

Varmebehandling

Hestdal tror det samme vil gjelde for blåskjell, men forskjellen er at disse gjerne dampes før de spises. Stillehavsøstersen spises ofte rå.

– Når du damper skjell, vil du drepe noroviruset. Det må være en viss temperatur, over en viss tid. Vi har aldri hatt dette problemet med blåskjell, så sannsynligvis er det greit når folk damper blåskjell.

Østersen holder også til nærme land, og dermed i nærheten av båttrafikk og kloakkutslipp. Risikoen for noroviruset hadde vært mindre om de holdt til lenger ut i havet.

Trakk tilbake nesten 6 000 østers

Før helgen meldte Mattilsynet at Norwegian Shores trakk tilbake et parti stillehavsøsters fra markedet etter mistanke om norovirus. Partiet skal være høstet i Tjøme-området.

Muslingene ble trukket tilbake etter at flere restauranter har fått melding om sykdom med symptomer som kan stamme fra dette viruset. Partiet var på 5 894 muslinger.

– Dette er en helt ny næring. Vi har valgt å gi alle østersene som gjelder næring, B-status. Det vil si at alle skjell som skal omsettes kommersielt, må gå til rensing. Det er ikke lov til å selge det direkte på markedet.

Hvis du har blitt dårlig etter å ha spist stillehavsøsters, ønsker hun at du tar kontakt med Mattilsynet.