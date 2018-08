– Umulig å prate når toget bremser

– Støyskjermene fungerer godt mot biltrafikken, men når toget bremser forbi husene kan man ikke høre hva som blir sagt, sier Renate Berg.

Hun bor i et lite boligfelt i Tønsberg midt mellom en av kommunens mest trafikkerte veier og Vestfoldbanen og er omgitt med lyd.

– Jeg har valgt å bo her selv, og trives, men det er naboer som bor enda tettere på trafikken, sier hun.

MYE TRAFIKK: Semslinna er hovedinnfartsåren til Tønsberg, støyskjermer skal bidra til at redusert støy i boligfeltet. Foto: google maps

Langsiktige mål

Siden 1999 er det blitt vedtatt på Stortinget at støynivået fra infrastruktur i Norge skal reduseres.

Desibel Ekspandér faktaboks Desibel (dB) er en måleenhet som sier noe om det relative forholdet mellom to verdier. Måleenheten har blitt mye brukt i teleteknikk, akustikk, elektronikk og fysikk generelt. Mest kjent er det kanskje at en måler lydnivå i desibel. Her er noen eksempler: 140 dB - Jetmotor på 50 meter (ødelagt trommehinne)

123 dB - Vuvuzela (plasttrompet som ble brukt under fotball-VM i 2010)

100 dB - Pressluftbor eller rockekonsert (smertegrense)

80 dB - Kraftig industristøy, jernbane

60 dB - Normal tale, oppstart av bil

50 dB - Normal tale, vaskemaskin, oppvaskmaskin

40 dB - Lav tale, ventilasjonsstøy

30 dB - Hvisking

20 dB - Vindsus

10 dB - Rasling av løv, klokketikking

1 dB - Laveste hørbare lyd Kilde: Wikipedia og Norsk Tinnitus informasjon

Blant annet skulle tallet på personer som var utsatt for over 38 desibel innendørs reduseres med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 2005.

Likevel har lite blitt gjort siden den gang for å redusere støynivået, ifølge Truls Gjestland som forsker på støy i SINTEF.

– Det er støy fra trafikkerte veier som er det største problemet. Ikke bare motorlyder, men også lyden av dekk som ruller på asfalt, sier Gjestland.

STØY: Truls Gjestland forsker på støyproblematikk i SINTEF. Foto: Petter Nielsen / NRK

Ifølge Statens vegvesen er 1,4 millioner mennesker utsatt for vegtrafikkstøy over 55 desibel utenfor boligen sin.

Vegtrafikkstøy står for 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.

– Forekomsten av hjerte- og karsykdommer med dødelig utfall er større i støyområder enn i stille områder viser utenlandsk forskning. Faktisk dør flere av helseproblemer knyttet til trafikkstøy enn i trafikken, sier Gjestland.

Han sier det er mulig til en viss grad å venne seg til støy, men at kroppen ikke kan utestenge de negative helseaspektene ved støyen.

Sliter med nattesøvn

– Man kan ikke lukke ørene, de er aktive hele døgnet. Selv om du sover tar øret inn signaler som sendes opp i hjernen og gir økt risiko for hjerte-kar-lidelser. Stress og dårlig søvn kan også føre til flere ulykker i hjemmet med dødelig utfall, sier han.

Renate Berg sier hun har et hus med TEK 10 standard som hjelper med støydemping. Hun var ikke klar over at støy kan være helseskadelig.

I Norge har 200 000 problemer med nattesøvnen på grunn av trafikkstøy, anslår Miljødirektoratet selv om det er vanskelig å regne ut nøyaktig antall.

Må følge opp

Morten Stordalen (Frp) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sier støytema lenge har figurert i plandokumenter, sist i Nasjonal transportplan og at man kan stille spørsmål ved hvor godt problematikken følges opp.

FELLES ANSVAR: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) fra Re sier støyproblematikken må følges opp kontinuerlig. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det må følges opp av alle som bygger og planlegger infrastruktur. Noen fylkeskommuner og kommuner er flinke å bruke penger på dette, andre er mindre flinke. Vi skal i Stortinget se til at pengene som er gitt brukes til formålet, sier Stordalen.

Han sier tiltak som kan føre til at målene blir oppnådd er blant annet å utnytte jordvoller som skjerming, sliping av skinneganger for å skape mindre dunking og vedlikehold av vei.

– Det skjer mye spennende i bilindustrien på forskning på dekk som støyer mindre, også valg av finkornet asfalt genererer mindre lyd, sier han.

Statens vegvesen har et søkbart kart hvor man kan se hvordan vegtrafikkstøyen er i forskjellige områder.