– Rett og slett mangel på god, gammeldags folkeskikk

Statens vegvesen er nå lei av at folk kaster fra seg søppel langs veiene. Det kastes blant annet sofaer, TV-er, kjøleskap og store søppelposer rett ut i veikantene, opplyser de.

– Dette er et landsdekkende problem, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Vedeld Hovde i Statens vegvesen region sør.

De har ingen tall over hvor mye søppel som ukentlig ryddes fra veiene rundt om i hele landet, men opplyser at stadig mer av tiden og pengene deres går med til å plukke søppel.

Bare i et område med totalt 66 mil vei sør i Vestfold, finner de nok søppel til å fylle to containere med restavfall i uka. I tillegg kommer alt søppelet som sorteres, som trevirke og plast.

– Folk hiver det bare ut av vinduet, og overlater det til andre å rydde opp etter seg, sier Henrik Ødegård, driftsleder i Veidekke.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for rydding av søppel langs veiene. Sør i Vestfold er det Veidekke som er blitt engasjert til å gjøre dette arbeidet.

Henrik Ødegård fant også en pose med koteletter langs veien. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Fant uåpnet mat

Ødegård og kollegene trenger ikke å kjøre langt før ting som ikke hører hjemme i veikanten, dukker opp.

Torsdag denne uken fant han flere matvarer som lå i uåpnede poser, både kyllingfileter og pølsebrød, langs en vei ved Fokserød i Sandefjord.

– Det er sikkert noen som har tømt fryseren sin og tømt det her, sier Ødegård oppgitt.

– Det verste vi finner er elektriske artikler. Vi finner både komfyrer, datamaskiner og vaskemaskiner. Vi finner «hele hjemmet» til folk langs veien.

Container etter container fylles opp med skrot plukket langs veiene. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Går ut over andre oppgaver

Når vegvesenet må bruke mer penger på slikt arbeid, vil det utover andre oppgaver som for eksempel oppretting av skilt og annet vedlikehold langs veien, opplyser de.

– Til syvende og sist er dette et problem for hele samfunnet ved at regningen havner på skattebetalernes bord, sier Jette Wisløff Nilssen i vegvesenet.

– Pell opp etter dere

Veidekke er lei, og Ødegård ber folk rydde opp etter seg.

– Pell opp etter dere. Det er ikke noe vits å grise til mer enn en må. Det er rett og slett gammeldags folkeskikk som mangler.

Det er imidlertid ikke bare dem og Statens vegvesen som merker problemet.

Attføringsbedriften Smieløkka måtte torsdag morgen trå til ved Stokke bygdetun, etter at noen hadde kastet fra seg søppel også der.

– Vi kan ikke ha det slik. Det er ikke noe moro. Dette er viktig for hele lokalsamfunnet her, så da får vi stille opp, sier driftsleder Geir Mielegård i Smieløkka.