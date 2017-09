– Pris ikke viktigst

Pris bør ikke være det viktigste for valg av selskap som skal hente folks søppel i Vestfold. Det sier styreleder Hans Hilding Hønsvall i selskapet Vesar etter at to renovasjonsselskaper, Veireno og RenoNorden har gått konkurs i år. Vesar sørger for, etter en anbudsrunde, at et selskap blir plukket ut til å hente søppel i ni kommuner i Vestfold.