Fredag kunne Meteorologisk institutt melde på Twitter at østafjells blir helgens værvinner, og meteorolog Aurora Stenmark forteller at det er særlig søndagen som blir fin.

– Da blir det klarvær, mye sol og litt nordvestlig vind. Det er en litt kald vind, for det blir lave temperaturer på søndag og ganske vinterlig. På lørdag blir det litt mer skyet og ikke fullt så kaldt. Så kan det hende at det kommer et lite snødryss, men det blir veldig små mengder, utdyper hun.

Kjøligere

Med klarværet synker også temperaturen.

– Det blir ganske kjølig. Kystbyene østafjells kan få et par plussgrader, eller rundt null på lørdag, og så synker temperaturen igjen på søndag. Særlig om natta blir det kaldt når det er klart. Kysten får omtrent minus fem grader, og så blir det betydelig kaldere inn i landet.

– Det er allerede kaldt i fjellet. For eksempel har Oppland og Hedmark hatt temperaturer på under minus 20 grader nå i natt, sier Stenmark til NRK fredag formiddag.

Sol flere steder

Selv om det er Østlandet som ligger best til på søndag, er det mange andre som også får solen denne helgen.

– Vestlandet får også nyte godt av det samme høytrykket som ligger over Sør-Norge. Helt nord, i Troms og Finnmark, blir det kanskje heller ikke så verst. Det er et lavtrykk utenfor Nordland på lørdag, som vil gi en del vind og litt nedbør etter hvert, sier meteorologen.