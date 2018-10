Da Kira Sundberg skulle rydde i kjøkkenskapene hjemme i Larvik, fant hun en bagettpakke hun hadde kjøpt for rundt tre uker siden. Hun forteller at den ene pakningen var åpnet to-tre dager tidligere.

Det var nok. Muggen hadde rukket å spre seg kraftig.

Støvsky av mugg

– Jeg tok tak i pakningen som lå i et tørt skap, og da jeg skulle legge dem i søppelposen, «ramlet» de bare sammen.

– Det føk utover hele gulvet og i luften, og spredde seg utover hele kjøkkenet.

Slik så det ut på kjøkkengulvet til Sundberg. Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Sundberg forteller at hun tidligere har brukt disse pakningene med bagetter, men aldri opplevd noe slikt før.

– Jeg ble litt sjokkert egentlig. Jeg har aldri sett noe gå så fort i oppløsning. Det kom en støvsky med mugg.

Dette gjør du med muggen mat Ekspandér faktaboks Muggen mat kan inneholde muggsoppgifter, og hovedregelen er at mat med mugg bør kastes.

Unntaket er hard ost og grønnsaker som har fått små og godt avgrensede muggflekker.

Her kan muggen skjæres bort, men sørg for å skjære bort rikelig rundt muggflekkene.

Kjøtt, fisk og pålegg Slik mat med mugg bør kastes. Brød Unngå å spise brød som har mugna. Frukt og bær Kast frukt og bær som er mugne eller råtne. Bruk bare friske frukter eller bær til syltetøy, saft og eplemos. Syltetøy Syltetøy med mugglag bør kastes. Dersom en vil unngå mugg på syltetøy, kan en fryse ned syltetøyet i mindre porsjoner. Saft og juice Slike produkt med mugg bør kastes. Nøtter Mugne nøttekjerner bør kastes. Vær spesielt oppmerksom på om paranøtter er mugne i midten. Hard ost Muggflekker på hard ost kan skjæres bort, minimum én cm rundt det mugne området. Myk ost med mugg bør kastes. Grønnsaker Mugg på grønnsaker kan skjæres bort. Kilde: Matportalen

– Det svei i lungene

Sundberg har astma, og det tok ikke lang tid før hun fikk en reaksjon.

SJOKKERT: Kira Sundberg ble overrasket da muggen spredde seg som en støvsky på kjøkkenet. Foto: Privat

– Det svei i lungene, forteller hun.

35-åringen lukket dørene til kjøkkenet for å hindre spredning til andre rom.

– Jeg måtte ta tre doseringer med inhalator, og fortsatt var jeg veldig tett. Det gikk to dager før jeg var bra i luftveiene igjen.

Ifølge Sundberg vasket hun og samboeren kjøkkenet flere ganger for å få gulvet rent igjen.

Bagettene i samme pakke, der plasten ikke var åpnet, så helt fine ut. Det fristet imidlertid ikke med bagetter akkurat da, og de gikk i søpla. – Man kan le av det etterpå, men det var ikke så gøy der og da. Det blir hjemmebakst fra nå av, ler Kira Sundberg. Foto: Rolf Christian Hatling / NRK

Aldri sett noe lignende

– All mat har noe muggsporer på seg. For å bevare kvaliteten og holdbarheten på denne bagetten, er den pakket i en emballasje og med en gass som skal gjøre at de muggsporene som er der ikke får mulighet til å vokse, sier senior prosjektleder Cathrine Finne Kure i matforskningsinstituttet Nofima.

– Men når plastikken blir ødelagt og det kommer luft til, får muggsporene mulighet til å vokse og spre seg som det er gjort i det tilfellet her, fortsetter hun.

Hun har sett bagetten, men understreker at hun ikke har undersøkt hva slags type mugg det er snakk om. Heller ikke hun har sett at det er kommet så mye mugg på så kort tid før.

– Nå har jeg ikke gjort så mye forsøk med det heller. Jeg har ikke undersøkt hva slags type mugg det er, men det ser ut som at det er mugg. Hvis det er det, vokser den veldig fort og har produsert veldig mye muggsporer, og det kan noen muggsopper gjøre, sier Kure til NRK.

Hun synes ikke det er rart at Sundberg reagerte, spesielt siden 35-åringen har astma.

– Jeg tror kanskje personer uten astma også ville reagert når det kommer så mye muggsporer i lufta man puster inn. Det kan være farlig fordi en del muggsporer kan ha giftstoffer i seg. Vi som jobber med muggsopp, jobber alltid med det inne i spesielle kabinetter for å unngå å puste inn muggporer.

Kure forteller videre at man ikke blir akutt syk av å puste inn muggsporer, men at en langtidseksponering ikke er heldig. Hun ville tatt kontakt med lege om plagene varer over flere dager.