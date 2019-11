«Skremmende.»

Det er ordet Vestfold interkommunale brannvesen bruker på sin Facebook-side for å beskrive resultatene i en test sivilingeniør Thor Kristiansen Adolfsen i Kombra AS har gjennomført.

I forbindelse med arbeidet med en bok om åpen varme, har han sjekket hva som kan skje ved ulike oppstillinger av telys. Noen av lysene ble satt tett i tett og tent på.

Resultatet viser hvor viktig det er å følge bruksanvisningen på pakken.

– Stor fare for overtenning

– Testen viser at ved sammenstilling så er det stor fare for overtenning for enkelte telys, samtidig som det motsatte skjer for andre lys som drukner i voks og nesten slukker, sier Adolfsen.

Han tente på telys som stod tett flere ganger. Det resulterte ikke i overtenning hver gang. Det varierte også hvor lang tid det tok.

Men han konkluderer med at dette kan skje både telys med parafinvoks og telys med stearinvoks.

– I et av forsøkene med telys med aluminiumskopp tok det litt over to timer før overtenningen begynte. Overtenningen vokser ganske raskt slik at flammene kan bli en halvmeter store og vel så det, sier han.

HØY FLAMME: Slik så det ut cirka to og en halvtime etter antennelse av telysene i det ene forsøket. Foto: Thor Kristian Adolfsen

Varierende resultater

Det er flere grunner til at resultatet kan variere fra gang til gang, ifølge Adolfsen.

– Man skal være klar over at det kan være veldig stor forskjell – ikke bare fra merke til merke, men også fra parti til parti fra produsentene. Det er fordi voks, stearinvoks, parafinvoks og så videre ikke nødvendigvis er et homogent stoff.

I tillegg spiller også koppens utforming inn, påpeker Adolfsen.

10 centimeter

På sikkerhverdag.no, som Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap står bak, opplyser de at omtrent hver fjerde brann starter med åpen ild. Flere årsaker spiller inn, men det er viktig å ta noen forholdsregler.

Når det gjelder levende lys, har Adolfsen flere råd.

– I norsk lovgivning regnes det som uforsiktig bruk å gå fra lys i rom, så man skal alltid være til stede. Det andre rådet er at man må lese bruksanvisningen og respektere særlig de avstandsreglene som gjelder for lys.

På sikkerhverdag.no opplyser de at en avstand på rundt 10 centimeter mellom levende lys er nok til at lysene ikke smelter sammen.

Det er også viktig å ikke sette levende lys nær brennbare gjenstander eller i trekk, å bruke egnet underlag og passe på at barn og dyr ikke kommer i nærheten av lyset.

Sunn fornuft

Senior branningeniør i Vestfold interkommunale brannvesen, Jarle Steinnes, har sett flere eksempler på feil oppstilling av lys.

Folk er stort sett flinke til å ta forholdsregler, men han tror ikke alle vet hva som kan skje dersom telys blir satt for nærme hverandre.

– Det er veldig vanlig å bruke levende lys nå som mørketiden kommer. Noen setter dem tett i tett for at det skal se bedre ut, men da kan du fort oppleve at alle tenner.

Han ber deg bruke sunn fornuft. I tillegg understreker han viktigheten av å ha røykvarslere i boligen som kan varsle dersom noe skulle skje.