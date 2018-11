– Legene sier jeg hadde englevakt

«Jeg fikk lære på den harde måten i dag at man er idiot uten refleks i mørket.»

Slik starter Madelén Jørvum et Facebook-innlegg som er delt over 1200 ganger på et døgn.

Onsdag skulle hun gå til busstoppet for å ta bussen inn til Tønsberg, men da hun var omkring 50 meter fra hjemmet kom en bil kjørende og traff henne i låret.

Det var ifølge politiet flere gatelys som ikke fungerte på stedet, og Madelén gikk i mørke klær.

– Jeg våkner i grøfta av at en mann står over meg og spør om det går bra, mens blodet renner ned i ansiktet, sier Jørvund til NRK.

Skremte andre

Hun er tydelig på at ulykken kunne vært unngått dersom hun brukte refleks.

– Jeg har skremt en mann som nå sitter med vondt i magen, jeg skremte mor og far og de andre hjemme - og jeg skremte meg selv, sier hun.

I innlegget fortsetter hun:

– Er det verdt å skremme de du har rundt deg ved å bli påkjørt på grunn av noe så dumt som en refleks? Ta den på, ha den i lomma til en hver tid, og bruk den. Spar deg selv og de rundt deg for smerte, skriver hun på Facebook.

Jørvund sier legene på sykehuset mente hun hadde englevakt som ikke ble alvorlig skadet.

– Jeg tenkte at sjansen for å bli påkjørt er liten, så det er viktig å få frem at dette kan skje alle, sier hun til NRK.

FACEBOOK: Madelén la ut dette innlegget i sosiale medier. Foto: Privat

– Store forskjeller

På stedet der Jørvund ble påkjørt er det 60-sone. Gaute Amundsen i Trygg Trafikk sier mange fotgjengere tror de er synlige for bilistene i mørket.

– Dette var jo en skikkelig ekstrem situasjon, hvor hun hadde alle odds mot seg.

Han sier at en bilsjåfør som kjører i 50 km/t kan se en person uten refleks på 25–30 meters avstand. Har personen på refleks så øker avstanden til rundt 140 meter.

Amundsen sier det ikke hadde vært noen unnskyldning å ikke bruke refleks, selv om det var gatelys på stedet.

– En refleks er også veldig synlig selv med gatelys rundt, sier han.

Det er også stor forskjell på kvaliteten på refleksen.

– Har du en gammel refleksvest, test den med lommelykt i mørket. En vest forringes over tid, og allerede etter 15–20 ganger i vask, sier han.