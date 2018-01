– Kuttet av meg hestehalen med kniv

– Det var uvirkelig, det er sånn man ser på TV eller i en rar serie, sier Miriam Holtan Buhl (18) til NRK.

Da Miriam fra Våle var ute og luftet hunden Lotta ved Kirkevoll skole i Re, hadde hun en opplevelse utenom det vanlige.

– Jeg gikk forbi en dame i et busskur, hun sa jeg hadde en fin hund, og virket koselig i starten, sier hun.

Det var Reavisa som først omtalte saken.

Virket aggressiv

Holtan Buhl forteller at kvinnen så litt tynn ut, virket sliten i ansiktet og hadde slitte klær.

– Hun snakket veldig usammenhengende, og det virket som hun ble aggressiv mens vi pratet, sier hun.

Holtan Buhl fikk en dårlig følelse og bestemte seg for å gå videre.

– Lotta fikk båndet rundt benet, og når jeg snur meg mot henne merket jeg at noen tar tak i hestehalen min. I sidesynet ser jeg en kniv. Det rykket i nakken og hun begynte å skjære av meg håret, sier hun.

KUTTET AV HÅRET: Kvinnen rakk ikke kutt av alt håret til Miriam Holtan Buhl før hun stakk av. Foto: Privat

Snakket usammenhengende

Ifølge Holtan Buhl så kvinnen på klærne hennes, og mumlet usammenhengende om at det var urettferdig at Miriam var så pent kledd og hadde det så fint i forhold til henne.

– Kvinnen får nesten kuttet gjennom alt året, før hun gikk inn i en bil, og ble kjørt av gårde. Jeg ble stivfrossen og fikk ikke til å tenke klart, sier hun.

Da Holtan Buhl kom hjem ringte hun foreldrene, som tok kontakt med politiet.

Etterlyser tips

Trine Berg, leder av voldsavsnittet i Tønsberg-politiet etterlyser tips på 02800 som kan føre til at politiet får tak i kvinnen.

– Vi tar imot alle tips, for alle tips kan til sammen gjøre at vi kan få en helhetlig oversikt over hvem dette mennesket er, sier hun til NRK.

Berg håper noen som bor i nærheten har lagt merke til kvinnen eller kjøretøyet.

Ny frisyre

Miriam Holtan Buhl kom fra hendelsen uten fysiske skader.

– Jeg er litt nervøs for å være alene, ellers har jeg det fint, sier hun.

Håret er nå klippet til en frisyre.

– Før hadde jeg hår til brystkassa, når går det til litt under ørene, sier Holtan Buhl.

Knut Erik Ågrav, etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Grov vold

Knut Erik Ågrav, etterforskningsleder i tønsbergpolitiet har mottatt en anmeldelse av forholdet.

– Dette går under grov vold. Der noen bruker kniv og også gjør skade på noen – som å kutte av håret, det sorterer som en grov voldssak. Og det tar politiet på største alvor, sier han til Reavisa.