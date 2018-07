I forrige uke skrev NRK om Adrian Jektvik (26) og andre med nedsatt funksjonsevne som opplever å få stygge kommentarer når de parkerer på handikapplasser med en fin bil.

Jektvik har nå valgt en selvironisk tilnærming til det hele, og satt et personlig bilskilt på Teslaen sin med skriften Cripple (krøpling på norsk).

Torsdag denne uka var skiltet på plass, og han har delt et bilde på Facebook hvor han også skriver at det «bør ikke være noe forvirring på parkeringsplassene fremover, hvertfall».

– Jeg har mye selvironi. Det er litt morsomt. Det er et personlig bilskilt, og beskriver meg veldig bra. Jeg står for å vise at rullestolbrukere kan være interessert i bil eller drive med bilsport, slik jeg gjør. Jeg ønsker å belyse hva som er mulig for rullestolbrukere.

– Cripple betyr krøpling på norsk. Er du redd for at noen kan bli støtt av skiltet ditt?

– Nei, i og med at det står i entall. Det beskriver ikke andre, kun meg. Det kan jo oppstå misforståelser, men de fleste vil sikkert forstå det når de ser bileieren, sier han.

– Jeg er komfortabel med den jeg er, men det er ikke alle som er det. Jeg har den tilnærmingen til min egen situasjon, og spøker med venner og kolleger, fortsetter han.

Adrian Jektvik har en ryggmargsskade og er avhengig av å bruke rullestol. Foto: Siril Marie Borgersen / NRK

Skryter av holdningen

Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund (NHF), synes det er fint at 26-åringen fra Tønsberg er selvironisk på denne måten.

– Det er fascinerende at han er selvironisk over situasjonen sin. Han viser at han er stolt over den han er.

FASCINERENDE: – Det er veldig ålreit at han sier: Jeg er stolt av den jeg er, sier Arne Lein i NHF. Foto: nhf / Presse

– Vi trenger flere som er stolte over seg selv. Det er nok av dem som prøver å skjule sin situasjon, fortsetter han.

Populært

Det var 15. juni i fjor at det ble mulig å søke om personlige bilskilt her i landet.

Vegdirektoratet opplyser at 21 902 har søkt om slike skilt per 25. juni i år. Det er utstedt 6 096 personlige bilskilt, og 1 048 søknader er blitt avslått av Statens vegvesen.

– De resterende søknadene har enten blitt trukket av søkeren, eller ikke blitt betalt for i tide, opplyser pressevakt Monica Knoff.