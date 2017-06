– Ikke legg frossen mat rett på grillen

Vi er nå inne i sesongen der flest nordmenn blir syke av mat og drikke. Vi blir smittet på ferie i utlandet, men også her hjemme.

– Campylobacter har siden 1998 vært den vanligste registrerte årsaken til bakterielle mage- og tarminfeksjoner i Norge. Rundt halvparten av alle tilfeller smittes innenlands, med en tydelig økning om sommeren, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

De får årlig melding om 2500–3000 tilfeller av campylobacteriose. 50–55 prosent blir smittet i utlandet.

Rundt halvparten av nordmenn som blir smittet av Campylobacter her i Norge, blir syke i juni, juli og august.

Den vanligste årsaken er bruk av ikke-desinfisert drikkevann fra brønner, bekker, innsjøer og elver. Men for dårlig hygiene og varmebehandling i forbindelse med grilling, er også en av grunnene til at flere blir syke om sommeren, ifølge FHI.

Ni hygieneråd

Mattilsynet har ni tips for å unngå smitte for deg og gjestene dine i grillsesongen:

1: Håndvask

Vask hendene før matlaging, mellom håndtering av ulike råvarer, før du spiser og etter toalettbesøk.

2: Temperatur

Hold maten kjølig helt til den legges på grillen. Også rester bør oppbevares kjølig.

– Mat bør ikke oppbevares i romtemperatur lenger enn i to timer. Står det lenger, kan en risikere at bakteriene som gjør at du blir syk, vokser, sier Kjersti Sørli, avdelingssjef Mattilsynet Vestfold, til NRK.

3: Frossen mat

Frossen mat skal være helt tint før du legger den på grillen, råder Mattilsynet.

– Det er for å sikre at maten blir gjennomstekt. Den kan se ferdig ut på utsiden, men så er maten rå inni, sier Sørli.

4: Marinade

Marinade som er brukt på rått kjøtt må ikke brukes på mat som er ferdig stekt.

– Marinaden som rått kjøtt har ligget i, kan en forvente at har de samme bakteriene i seg som det var i det rå kjøttet, tilføyer Sørli.

5: Tålmodighet

Vent med å legge kjøttet på grillen til kullet er glødende og har fått en grå overflate.

6: Vend maten ofte

Grillmaten bør vendes ofte. Flytt maten rundt på grillen for å få jevn steking.

7: Godt stekt

Alt fjørfekjøtt og bearbeida kjøttprodukter (for eksempel hamburgere, kjøttdeig og pølser) skal gjennomstekes.

Saften fra fjørfekjøtt og bearbeidede kjøttprodukter skal være klar, ikke rød eller rosa.

8: Gravide

Når det gjelder hele kjøttstykker, holder det at bare overflaten stekes fordi det er der bakteriene finnes. Gravide bør imidlertid kun spise kjøtt som er helt gjennomstekt eller –kokt, på grunn av fare for smitte med parasitten Toxoplasma.

9: Renhold

Rå og tilberedt mat bør holdes fra hverandre. Unngå at ferdiglaget mat legges på en fjøl eller tallerken hvor rå mat har ligget.

Vask eller bytt redskaper du bruker til tilberedning av forskjellige råvarer. Og ikke bruk de samme redskapene til rå varer og ferdiglaget mat, uten å vaske dem underveis.

Sørli tror dette er den vanligste tabben folk gjør når det kommer til grilling.

– Klypene som en legger rå mat på grillen med, brukes nok ofte til å ta av ferdig stekt kjøtt igjen, sier hun.