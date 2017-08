– Ikke kjøp for dyre gaver

– Mitt beste tips er å gå for noe personlig. Da sitter man igjen med et minne man kan bevare resten av livet, fremfor noe som har bare høy verdi.

Blogger og tobarnsmor Stine Skoli Ommedal giftet seg tidligere i sommer. I etterkant av bryllupet skrev hun et innlegg om gaver, der hun blant annet delte egne tips og erfaringer.

Sommeren er høysesong for bryllup, og Skoli Ommedal tror det er mange som synes det er vanskelig å vite hvor mye penger man skal bruke på gaver.

– Det er en tommelfingerregel at man skal bruke like mye på gave som det koster å være gjest. Det synes jeg er i overkant mye.

Det kan bli dyrt å komme i et bryllup hvis man i tillegg til å være gjest er med i et utdrikkingslag på forhånd. Mange bruker også mye penger på klær før en slik feiring.

BLOGGER: Stine Skoli Ommedal skrev et innlegg om bryllupsgaver etter at hun selv giftet seg tidligere i år. Foto: Hans Christian Eide / NRK

Skoli Ommedal, som driver bloggen Speiltvillingene, synes det er greit at man som gjest ser på totalen når man vurderer hva eller hvor mye man skal gi.

– Det handler først og fremst om å gifte seg med den man er glad i, og ha det gøy sammen med andre. Jeg føler at dersom man har et kostbart bryllup, for eksempel i utlandet, må det være gave nok å komme.

– Felles ansvar

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, sier hun ofte får spørsmål fra personer som lurer på hvor mye penger de skal bruke på en bryllupsgave.

– Da sier jeg at det kommer veldig an på hva slags relasjon man har til de som skal gifte seg. Samtidig er det viktig at man tenker på sin egen økonomi.

Hun mener at både gjester og arrangører har et ansvar for å sørge for at ting ikke tar av.

– Brudeparet bør tenke på at totalprisen for gjestene kan bli høy. En ønskeliste bør inneholde gaver i alle prisklasser.

– Som gjest bør man først og fremst senke forventningene til seg selv. Mange er redde for å virke gjerrige, fortsetter Reitan.

EKSPERT: Elin Reitan, som er forbrukerøkonom i Nordea, sier bryllup og gaver er temaer som engasjerer. Foto: Nordea

Hun synes, i likhet med Skoli Ommedal, at mer personlige gaver er et godt alternativ.

– Det er mange ting man kan gjøre, som man legger mer arbeid i, men som ikke nødvendigvis koster så mye. Mitt råd er å heller holde litt igjen enn å smøre på for mye.