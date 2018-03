– En rytter hadde blitt kastet av hesten en skogsbilvei, og dyret hadde da løpt ut over brøytekanten og endte i en bekk, sier brannmester Henrik Oseberg.

Det var tirsdag ettermiddag at brannvesenet fikk melding om en hest i trøbbel i Holmestrand.

Hesten ble stående fast i bekken før den ved egen hjelp kom seg løs, men bykset seg lenger unna veien og satte seg fast i dyp snø.

– Hesten var meget sliten og nedkjølt. Eieren av hesten hadde kontaktet veterinær som også kom til stedet og ble med hesten tilbake i stallen for å undersøke den nøyere, sier Oseberg.

Foto: VIB

Unik kompetanse

Sandefjord brannvesen har de siste fire årene fokusert på redning av store dyr, og spesielt hest.

– Den sto med vann til hodet, så det var hastverk med å få den opp. Vi har vært i England på kurs og lært om redning av store dyr. Nå brukes vi som en ressursgruppe på redning av store dyr i Vestfold, sier brannmester Jan Helge Olsen i Sandefjord brannvesen.

DYREREDNING: Brannmester i Sandefjord brannvesen, Jan Helge Olsen ønsker også at dyreredning skal bli en del av undervisningen på Norges brannskole etter hvert. Foto: Kathrine Krømke / NRK

Ønsker mer kompetanse

For å redde en hest som sitter fast i en bekk festes ofte noen stropper under magen, slik at den kan dras opp og i sikkerhet.

– Vi sendte to mann med spesialkompetanse og utstyr til stedet, sier han.

Olsen sier kompetanse om redning av store dyr ikke er noe alle brannvesen har, og han jobber derfor med å spre denne kunnskapen til brannvesen i hele Norge.

Han ønsker også at dyreredning skal bli en del av undervisningen på Norges brannskole.

Kommer på pensum

Ifølge direktør Roar Johansen ved Norges brannskole har ikke slike redningsaksjoner vært på pensum til nå.

– Redning av store dyr er på pensum, men det er først og fremst evakuering i driftsbygninger med tanke på brann det har vært fokusert på, sier Johansen.

Når det gjelder redning av store dyr som har satt seg fast, så har ikke det vært på pensum til nå.

– Store dyr som har satt seg fast, som er tilfellet i Holmestrand, kommer inn på pensum i den reviderte utdanningsplanen. Det blir en del av utdanningen allerede på høstkurset i år, sier han.

Årsaken er at brannvesenet har mange oppdrag hvor elg går gjennom isen og setter seg fast i råk.

Må håndteres av profesjonelle

KREFTER: Stallsjef Terje Olsen-Nalum på Melsom videregående skole. Foto: Kathrine Krømke / NRK

I 2014 trente brannvesenet på redning av hest på Melsom videregående skole.

Stallsjef Terje Olsen-Nalum på skolen synes det er viktig at tema blir satt på dagsorden. Han sier det er viktig at slike situasjoner håndteres av profesjonelle.

– Når det skjer slike ting kan også eieren bli irrasjonell. Da er det viktig med folk som har kompetanse, og er vant til mennesker i slike situasjoner, sier han.

Olsen-Nalum sier det er store krefter i sving dersom en hest ikke behandles med varsomhet.

– Et slag fra et dyr på denne størrelsen kan være slutten, sier han.