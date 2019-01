– Dette betyr at jeg fortsatt får leve et normalt, fritt liv

– Det betyr at jeg fortsatt får leve et normalt, fritt liv. Det er helt supert at jeg får beholde ordningen min. Det skulle bare mangle, sier 67-åringen fra Sande til NRK.

Else Marie Knutsen, som er lam fra halsen og ned, har fått assistenthjelp i rundt 20 år. Hun fikk gradvis ALS på 90-tallet og i 1999 fikk hun innvilget ordningen BPA (Brukerstyrt personlig assistanse).

Før jul fikk hun beskjed fra kommunen om at hun kunne miste assistentordningen fordi hun var blitt for gammel.

Nå får hun likevel beholde ordningen. I tillegg har regjeringen bestemt seg for å ville fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Gladnyhet

For to uker siden hadde Knutsen besøk av to saksbehandlere. Ifølge Knutsen stilte de spørsmål og diskuterte ordningen hennes. Og i forrige uke fikk hun en god nyhet.

– Torsdag kom de tilbake med gladnyheten om at jeg skulle få beholde BPA-ordningen min. Det kunne jeg regne med i årene fremover også, selv om det står for et år av gangen, forteller hun.

Frps Sylvi Listhaug var blant dem som reagerte da saken ble omtalt i media i fjor. Hun dro til Sande og lovet å ta saken med seg til Stortinget og helseminister Bent Høie.

– Jeg er glad for at hun sto frem med saken sin, og direkte inspirerte regjeringsplattformen til å ønske å videreføre ordningen etter fylte 67 år, sier Listhaug til NRK.

Ny plattform

I Granavolden-plattformen, som kom 17. januar, står det at regjeringen nå vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede har fått innvilget ordningen.

Det synes Knutsen er flott og sier at både NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede, journ.anm.) og Uloba (organisasjonen Uloba Independent Living Norge, journ.anm.), har jobbet hardt for å få til dette.

– Det er alltid lettere å skjønne ting når du prater ansikt til ansikt med et menneske i stedet for å få et brev på pulten, hvor du verken ser mennesket eller hvordan funksjonen er, fortsetter hun.

BESØK: Sylvi Listhaug på besøk hos Else Marie Knutsen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– En stor seier

Også generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba, en av de som tilrettelegger for assistenter til BPA-ordningene er glad for at saken i Sande har fått oppmerksomhet fra regjeringen.

Organisasjonen har også tidligere reagert på aldersgrensen, som det nå er et ønske om å fjerne.

– Det er en stor seier, sier hun.

Melstrøm synes også det er gledelig å høre at Knutsen har fått lov til å beholde sin BPA.

– For oss handler dette om likestilling, og BPA er det verktøyet man kan benytte for å kunne delta i samfunnet og leve sitt liv som alle andre. Det en rar utvikling at man som 67-åring skal på en måte ende livet sitt som bestemor, deltaker i samfunnet, arbeidstaker eller hva som helst når samfunnet faktisk går i motsatt retning. Det er kjempepositivt at regjeringen nå har pekt veldig tydelig på dette.