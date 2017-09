– Man redder ikke verden med blomkål, men det snakkes mye om bærekraft om dagen, da blir det for gærent at det skal bli så mye svinn, sier Erik Bleken som bor på Nøtterøy.

Onsdag publiserte han et bilde på Facebook av en åker full av nedkutta blomkål.

– Jeg la ut bildene for å skape litt debatt. Det virker som sløseri at så mye blomkål ødelegges, sier Bleken.

SPØRSMÅL: Erik Bleken ønsker en forklaring på hvorfor så mye blomkål er ødelagt. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Helena Rønning / NRK

Selger på kontrakt

Bonden, Ole Christian Johansen, sier at avtalen med industrien er på en konkret mengde blomkål. I år er det produsert for mye.

– Jeg får ikke solgt det, sier han i en kort kommentar til NRK. Ellers ønsker han ikke kommentere saken ytterligere.

Blomkålbonde Sverre Glomstein holder også til på Nøtterøy. Han er forhandlingsleder for bøndene og forhandler årlig med industrien om priser og betingelser.

– Vi har en tonnasjekontrakt med industrien. Når den er oppfylt, er markedet mettet. Dette året har vært et bra år for blomkål, mens i fjor var et dårlig, sier Glomstein.

En industribonde leverer grønnsaker til industri som Findus, og ikke til dagligvaren.

Han sier bøndene må treffe på volum, tidspunkt for høsting og kvalitet. Men noen ganger er det ikke mulig på grunn av klima, vær og insekter som møll.

Blomkål Foto: Heike Brauer Ekspandér faktaboks Blomkål kommer opprinnelig fra landene rundt Middelhavet, men dyrkes nå over store deler av verden.

Botanisk sett er den litt spesiell da den består av mange små sammenvokste blomsterbuketter

Blomkål er mager kost, med et høyt innhold av vitaminer og mineraler. Den er mettende og fiberrik. (Kilde: Frukt.no)

Gir bort

Industriblomkål som blir til overs, harves ofte tilbake til jorda, da den ikke kan selges i dagligvarebutikker.

– Det tilfører viktige næringsstoffer til jorden, og gir en god ettervirkning, sier han.

Han sier det likevel ikke er ønskelig å sitte igjen med blomkål.

– Jeg skjønner det kan oppfattes som misbruk å ødelegge grønnsaker, sier han.

– Hva med å gi det bort?

– Min oppfatning er at bøndene prøver å være rause og gi bort grønnsaker som er til overs til dem som ønsker, sier Glomstein.

Vil unngå matsvinn

Malin Valdal Corneliussen, markedsdirektør i Findus, skriver i en e-post at selskapet jobber for å unngå matsvinn. På dette jordet har de lagt inn en bestilling på 150 tonn blomkål.

– Ordren er basert på vårt produksjonsbehov og er gjort nettopp for å unngå svinn i egen produksjonslinje.

– Det å drive effektivt presisjonslandbruk i Norge er krevende, og derfor er vi tydelig på at de som blir sittende med overproduksjon står fritt til å selge dette videre til andre, sier Valdal Corneliussen