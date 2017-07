– Det er rett og slett psykisk terror

Det at det jobbes ofte fra tidlig morgen til sen kveld, og spesielt i helgene, er noe som har drevet naboer til vanvidd.

Jon Håvard Fjeldheim bor i et boligområdet i Larvik kommune, omkring 40 meter unna firmaet «Maskin og Asfalt», der høytrykksspylere brukes for å vaske lastebiler og asfaltmaskiner.

– Det er ganske irriterende og frustrerende å sitte og høre på sånt støy, spesielt på en hel søndag. Det er som psykisk terror, sier Fjeldheim oppgitt.

– Da lurer jeg på, så de ikke at det var en bedrift der da de kjøpte boligen? spør daglig leder ved firmaet, Even Hvaal.

Fjeldheim og nabo Per Roar Gjertsen forteller derimot at de fikk beskjed av megleren at det skulle bli et boligområde der, men det stemte ikke.

Arealplanlegger ved Larvik kommune, Trine Flesche, sier at det ble aldri fattet et slikt vedtak.

– Meget spesielt

De to naboene har ringt politiet flere ganger på grunn av støyen, sendt inn en klage til kommunen og politianmeldt firmaet for brudd på helligdagsfreden.

– Vi krever at de får vanlige arbeidstider fra syv på morgenen til senest klokka fem om ettermiddagen i ukedagene, og at de er stille på lørdag til søndag, sier Gjertsen.

Politioverbetjent Knut Vidar Vittersø ved Larvik politistasjon sier at anmeldelsen er registrert, men ikke behandlet.

– Jeg synes at det er meget spesielt. Jeg hadde forstått det hvis jeg hadde laget noen høye lyder, men her er det snakk om en høytrykksspyler som vasker lastebiler, sier Hvaal.

Han legger til at firmaet ikke har et forbud mot å vaske på kveldene og i helgene.

– Jeg og skjønner at det kan være irriterende å høre suselyden. Men hvis du driver en bedrift, så kan du ikke la være å produsere, sier han.

Torger Hvarnes sier til NRK at han og kona Marianne Skuggedal Hvarnes ikke har blitt plaget av firmaet, til tross for at de grenser til industriområdets tomt.

FIRMAET: "Maskin og Asfalt" ble etablert for to år siden og ligger på et industriområde i Larvik som har eksistert siden 1980, altså før boligene ble bygget. Foto: Privat

Tar det alvorlig

Hvaal opplyser selv at han har hatt lengre samtaler med alle naboene i området.

Den daglige lederen ønsker nå å bygge en støyskjerm på tre meter. Han har allerede sendt ut nabovarsel.

Flytte vaskestasjonen kan han ikke.

– Jeg kan ikke flytte den fordi alt er bygd i 1980 etter forskriftene, og det er miljøkrav her for å kunne bygge om, blant annet på grunn av oljeoppsamlere. Da er det vanskelig, for det må gå inn i bygget og inn i store tanker.

Kommunen trår til

Kommunelegen Dorthe Huse i Larvik kommune var i møte med daglig leder Even Hvaal for å måle lydnivå og diskutere eventuelle tiltak på mandag denne uken.

– Vi er kjent med at det har kommet klager og har da tatt initiativ til befaring. Vi skal innhente så mye opplysninger som mulig innen kort tid. Hvis det blir gjort funn som viser at det er et høyere generert støybilde enn det som lovverket tillater, så er det behov for å sette i gang støyreduserende tiltak, sier Huse.