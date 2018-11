– Det er helt uvirkelig, sier Lars Magnus Torp til NRK.

Fregatten KNM Oslo går på grunn etter motorhavari ved Marstein utenfor Bergen 24. januar 1994. Der er Lars Magnus Torp fra Sandefjord med. Så kolliderer KNM Helge Ingstad i 2018, også denne gang i Hordaland. Da er datteren hans om bord.

Telefonen hans ringte klokken 0800 torsdag morgen. Det var datteren Thea Marie Torp (22) som sa; «Pappa, vi har kollidert, men jeg er ok, så du vet det før det kommer i nyhetene».

Thea har tjenestegjort i Nord-Norge, tatt marinens befalsskole, og avtjent førstegangstjenesten. Siden i høst har hun vært om bord på KNM Helge Ingstad.

Da den korte telefonsamtalen var over raste det mange tanker gjennom hodet til Lars Magnus Torp.

– En kollisjon kan jo være alt fra en bulk til noe katastrofalt, så jeg løp ned i 1. etasje og satte på alt av TV-er og pc-er for å finne ut hva som hadde skjedd. Men det viktigste var at hun var ok.

Delvis invalid

– Da kom det jeg selv opplevde i 94 tilbake, forteller han.

KNM Oslo fikk motorhavari og drev mot land. Han husker at mannskapet den gang fikk tid til å forberede seg på at skulle smelle.

Han knuste en arm, og trodde han hadde brukket ryggen. Men det hadde han heldigvis ikke, selv om han hadde store lammelser.

– Så jeg er litt småinvalid den dag i dag, sier Torp.

En mann døde i forliset i 1994.

– Det var derfor deilig å vite var at ingen mistet livet denne gangen, fortsetter Torp.

Reddet ut av en sprekk

DATTER: Thea Marie Torp (22) går i sin fars fotspor i marinen. Far mener hun er fast bestemt på å fortsette sin utdanning der. Foto: Lars Magnus Torp

Neste gang Lars Magnus snakket med datteren var torsdag ettermiddag.

Da forklarte hun at hun at hun hadde ligget på lugaren og våknet av smellet. Alt skal ha vært kaos. Lugardøren gikk ikke an å åpne, og hun så etter lugarkameratene, men de var ikke der.

I bare T-skjorte og bukser ble hun hjulpet ut gjennom en sprekk.

Lugaren var totalt smadret.

Psyken

– Selv om hun sa hun var ok så vet jeg at hodet kan reagere, sier pappen. Man kan være tøff i trynet og alt er flott, men du kan få en reaksjon.

Selv ble han sendt til sykehus i helikopter etter forliset og ble der i flere uker. Dermed ble han ikke en del av debrifingen som de andre i sin avdeling.

– Jeg ble liggende alene noen uker, og jeg savnet de andre veldig, sier Torp

Hjemmehelg

Da han hentet datteren på Gardermoen sist fredag gikk skravla i bilen hele veien hjem. I helgen har hun shoppet nye klær og sko med mor, og spist fars hjemmelagde mat.

– Vi har gjort som vi pleier i helgene og kost oss masse, sier Torp.

– Men hun gledet seg veldig til å komme tilbake til Bergen. Til å møte de andre og til å dra ut på sjøen, igjen.

Han mener den beste medisinen er å samles i avdelingen igjen og å komme i gang med hverdagen.

Om bord igjen

Pappa Torp har ingen betenkeligheter med å sende datteren ut på sjøen igjen.

MARINEN: Lars Martin Torp jobbet 22 år i marinen. Han var blant annet nestkommanderende på KNM Oslo. Foto: Privat

– Jeg vet hvor stor lyst hun selv hadde til det og at det er veldig viktig fra den tiden jeg hadde i forsvaret.

Etter hans mening er hun tøff som et uvær. Hun vet akkurat hva hun vil. Han sier hun vil fortsette i marinen. Om det blir sjøkrigsskole eller marinen vet han ikke.

– Men hun er beintøff, altså.

– Det går jo ikke an. Lotto er ingenting i forhold, ler Torp, og legger til at hendelsene nå heter «Torp-forbannelsen».

Det var Østlands-Posten som først omtalte saken.