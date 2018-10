– Det er helt forkastelig

– Jeg trodde faktisk at vi hadde kommet så langt i 2018 at vi hadde passert dette steinaldernivået, sier Alf Johan Svele.

Holmestrand-ordføreren reagerer tydelig når NRK opplyser om at togstasjonen som ble ferdig i 2016 og er en del av et prosjekt til 6,6 milliarder kroner fylles med tiss og avføring.

IKKE GREIT: Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det er funnet urin og ekskrementer i nesten alle hjørner i den store fjellhallen, under trappene, i heisene, på perrongen og i jernbanesporet. Enkelte har til og med tatt seg forbi gjerder. Gangene utenfor betalingsdoene er et av stedene det er verst.

Svele sier rådmannen og staben skal undersøke problemet nærmere.

– Jeg er dypt rystet og lettere sjokkert. Om årsaken er at toalettene er for langt unna, at man må betale for å gå på do, eller andre ting så må vi komme dette til livs.

TATT PÅ FERSKEN: Et overvåkningskamera filmer en mann som tisser på skinnene. Foto: Nokas/Bane Nor

Flere bøter

– Norges flotteste stasjon skal ikke bli kjent for å være et stort urinal, sier Svele.

For mange år tilbake var det et stort problem i nabobyen Tønsberg at folk tisset på butikkvinduer og andre steder i sentrum.

Da ble bøtene oppjustert til maks 10.000 kroner avhengig av alvorlighetsgrad. Noe som hadde effekt.

– Vi har skrevet ut seks bøter for urinering på Holmestrand stasjon, bekrefter politioverbetjent Jan Frode Johannessen.

I disse tilfellene ble bøtene på 4000 og 5000 kroner. Totalt 15 personer er blitt anmeldt.

Dagligdags problem

Johannessen sier at politiet vil ha det rent og ryddig i det offentlige rom, og at de derfor har valgt å etterforske sakene og også gitt ut bøter.

Påtaleansvarlig Ole Bjørn Sakrisvold i Sør-Øst politidistrikt er i utgangspunktet positiv til økte bøtesatser.

– Det er ikke sånn at vi kan øke bøte satsene overalt, men vi kan øke bøtesatsene der det er et særlig problem etter en konkret begrunnelse. Samtidig må det jobbes forebyggende tiltak, sier han.

BØTER: Påtaleansvarlig Ole Bjørn Sakrisvold tror det må mer til enn å øke bøtesatsene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ordfører Alf Johan Svele støtter dette og sier han ikke finner noen forklaring på hvorfor tar seg friheten til å gjøre fra seg inne på stasjonen når 100 kameraer overvåker området.

– Det er klart at noen kan få en få liten krise og MÅ på do innimellom, men dette er jo et dagligdags problem.

– Da handler det om holdninger om at det ikke er så nøye hvor man gjør fra seg. Slike holdninger må vi jobbe med, sier han.