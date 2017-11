– De fleste av oss kaster feil

Det er mye godt som kan komme ut av riktig avfallssortering. Blant annet produseres det 300.000 sykler i Norge hvert år, takket være metallemballasjen som gjenvinnes.

Likevel har nordmenn flest for dårlig kunnskap rundt hva som skal kastes hvor, mener avfallsselskapet Vesar. Derfor har de nå satt i gang en ny kampanje for å lære folk hvordan de kan sortere riktig.

– Hæ? Restavfall?

For mens listen over hva som er glass- og metallemballasje er lang, så er listen over hva som ikke regnes som det like lang. Om ikke lengre.

På den sistnevnte lista finner vi blant annet drikkeglass, ildfaste former, keramikk og porselen.

I NRKs uhøytidelige test på gata blant forbipasserende så er det ingen som klarer å svare riktig på hvor disse gjenstandene skal sorteres hen.

– Det skal vel kastes på beholdere for glass- og metall vel, lurer en.

Når svaret er nei, får vedkommende seg en overraskelse. For alle gjenstandene vi har med i testen skal nemlig kastes i restavfallet.

– Hæ? Restavfall?

Dette skal ikke kastes på glass- og metall: Ekspandér faktaboks Drikkeglass

Ildfaste former

Keramikk og porselen

Krystall

Lyspærer og lysstoffrør

Plexiglass

Vinduer

Gardinstenger

Persienner

Kjeler og stekepanner

Lyslykter

Vaffeljern

Blender

Tv-og dataskjermer

Større ting av metall (bildeler, trampolinedeler m.m.)

Metall som ikke er emballasje

Glass som ikke er emballasje Kilde: Vesar

– Ønsker å bevisstgjøre

At flere ikke har fått med seg hvor enkelte gjenstander skal sorteres er noe avfallsselskapet Vesar har mistenkt en stund.

INFORMERER: Kommunikasjonsjef i Vesar, Kaia Ross Lind, håper den nye kampanjen vil føre til at flere kaster avfallet sitt riktig. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Alt som har inneholdt mat eller drikke som består av glass eller metall skal i dunken, resten skal på gjenvinningsstasjonen, sier kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia Ross Lind.

Årsaken til at disse gjenstandene ikke skal leveres i samme dunk er innholdet av bly. Derfor passer ikke blankt glass inn i resirkuleringsløpet. På spørsmålet om hva vi kaster mest feil, har Glenn Ediassen svaret:

– Melkeglass, vinglass, blankt glass er det som kastes mest feil av i glass- og metallcontaineren, sier driftsleder Ediassen ved Lofterød gjenvinningsstasjon.