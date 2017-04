Da Daniel Aall Skillinghaug (15) overhørte to lærere snakke nedsettende om flere elever, skrev han et innlegg på Facebook og ba om lærernes respekt.

Skolen truet med å anmelde ham fordi han identifiserte lærerne.

– Rettslig sett er dette innenfor hans ytringsfrihet som skoleelev, sier advokat Jon Wessel Aas, som har ytringsfrihet og personvern som fagfelt.

I Facebook-innlegget stiller 15-åringen spørsmål ved hvordan ungdom skal få sunne holdninger når lærere, som er utdannet pedagoger, behandler elevene på en lite respektfull måte.

De to lærerne ble aldri navngitt i Facebook-innlegget, men Daniel skriver hvilke roller de to har. Beskrivelsen kan identifisere de to i skolemiljøet ved Revetal ungdomsskole.

Etter at Daniel skrev innlegget, fjernet han denne beskrivelsen. NRK har vist Wessel-Aas det opprinnelige innlegget, som gjorde at skolen valgte å gå til politiet.

– Jeg ser jo at den delen av det opprinnelige innlegget er litt mer konkret rettet mot identifisering av lærere. Det beveger seg litt mer mot grensen til lærernes personvern, men samtidig dreier det seg ikke om private opplysninger om dem, eller beskyldninger om ulovligheter, men nettopp om generelle innvendinger om hvilke holdinger lærerne har til elevene.

MASSIV STØTTE: Etter at Daniel skrev om hans oppfattelse av skolemiljøet på Revetal ungdomsskole har han fått massiv støtte i sosiale medier. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Det ligger godt innenfor ytringsfriheten for en skoleelev, som faktisk har plikt til å møte på skolen, sier Wessel Aas som presiserer at han kun kjenner saken slik den er presentert i media.

Rektor får støtte

RÅDMANN: Trond Wifstad gir rektor Mona Larsen støtte etter hun valgte å rådføre seg med politiet. Foto: Hege Therese Holtung Hansen / NRK

I går fikk NRK bekreftet ved to anledninger fra lensmannskontoret i Indre Vestfold at skolen hadde anmeldt Daniel til politiet for brudd på personvernet.

Dette avviser rektor ved Revetal ungdomsskole, Mona Larsen, som kontaktet lensmannen på e-post. Der skriver hun:

I forhold til sosiale medier er vi en utsatt yrkesgruppe. Veien til å henge ut lærere på nett er kort for noen. Vi ønsker en vurdering/anmeldelse av saken. Er det brudd på personvernloven ift lærerne? Utdrag fra mail fra rektor ved Revetal ungdomsskole til politiet / Mona E. Larsen, rektor ved Revetal ungdomsskole

Rådmannen i Re kommune, Trond Wifstad gir rektoren full støtte.

– Vi har hatt flere situasjoner på ungdomsskolen gjennom årene hvor anmeldelse eller vurdering av anmeldelse har vært tema. Rektor søker råd hos flere ulike fagpersoner for å få en vurdering av ulike ting, også her, sier Wifstad.

– Stiller du deg bak rektors avgjørelse om å ta kontakt med politiet?

– Det er bedt om en vurdering og ikke noe annet.

– Synes du det var en klok avgjørelse?

– I etterpåklokskapens navn kunne vi gjort ting annerledes. Men jeg tenker at rektor søker å få råd fra flere instanser som hun gjør i alle saker. Jeg synes er bra at hun gjør det før det blir tatt noen beslutninger, sier rådmannen.

Kjenner seg igjen i Daniels beskrivelse

Tidligere elevrådsleder ved Revetal ungdomsskole, Kristine Andresen, sier til NRK at hun er opprørt over at skolen valgte å gå til politiet og at hun kjenner seg igjen i saken om nedlatende lærere.

Rådmannen sier de siste to årene er blitt jobbet mye med både læringsmiljø og klasseledelse ved skolen.

– Så vil det alltid være slik at i en stresset hverdag, kan folk gjøre feil, som det tydeligvis er gjort i dette tilfellet. Rektor har ved flere anledninger jobbet for at elever skal komme til skolens ledelse og ta opp ting direkte med ledelsen, sånn at det er mulig å få gjort noe med sakene, sier Wifstad.