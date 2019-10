Pål Aker i Tønsberg byttet ut den gamle vedovnen sin for ti år siden. Han forsøker også å fyre miljøvennlig ved å unngå våt ved.

– Vi hogger selv og lar veden tørke et par år. Den brenner godt og forurenser mindre, sier han.

Leder i feierseksjonen i Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Espeseth, kunne ønske flere gjorde det samme, både av hensyn til miljø og sikkerhet.

TILSYN: Pål Aker i Tønsberg hadde besøk av to feiere som kontrollerte ildstedene i boligen hans. Han fikk beskjed om alt så bra ut. – Vi fortsetter sånn vi har gjort, så tror jeg det går bra, sier han. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Det er våre naboer det handler om

I 1998 kom kravet om at alle ovner som selges og installeres i Norge, skal være rentbrennende. Da er det krav til hvor mange partikler per kilo ved ovnene kan slippe ut, forklarer Espeseth.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke skal bytte ut de gamle ildstedene sånn at man får et bedre lokalmiljø for de svakere i samfunnet når det gjelder partikkelutslipp. Når du ser både Bergen og Oslo og alle de partiklene som finnes, mener jeg vi alle har et ansvar for å begrense det. Det er tross alt våre naboer det handler om.

Ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Norsk Varme er det rundt 660 000 vedovner i Norge som er laget før 1998.

Brannsikkerhet

Som et miljøtiltak tilbyr enkelte kommuner panteordning for å skifte ut ildstedet. Men det handler også om sikkerhet.

– Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi sterkt å bytte ut alle ildsteder som er eldre enn 1998, sier Espeseth.

Han sier nyere ildsteder har en dokumentert og individuell sikkerhetssone til brennbart materiale, som vegger og lister. Det har ikke eldre ovner. Han påpeker at det også er viktig å tenke på pipas levealder.

– Eldre piper holder ikke tiår etter tiår. Hvis du har en pipe som er 40 år, kan det være at du må bytte den samtidig som du bytter ovnen, sier han.

– Ta frem øksen

Det har også noe å si hvordan du fyrer.

– Får du opp temperaturen, får du ildstedet til å brenne godt – energien i veden brukes opp og da blir utslippet redusert.

Espeseth har flere råd til miljøvennlig fyring:

Legg tørre, halvstore vedkubber, på størrelse med en halvliterflaske, i bånn, og litt mindre oppover

Legg tennbriketter samt noen små kubber på toppen, og fyr fra toppen og opp

– Det er for at røyken skal gå raskest mulig inn gjennom pipa. Da får du raskere opp den riktige temperaturen og fyrer mer miljøvennlig.

Ha døren på gløtt frem til det brenner godt. Så kan du lukke døren og justere på trekkventilen

Legg ikke inn mer ved før det er glør. Sett døren på gløtt igjen til du ser at det begynner å brenne, og fortsett slik

Blir det bare liggende og ulme, fører det til mange partikler. Feilbrenning kan medføre sotbrann, opplyser Espeseth.

Feiersvenn Jan Skjelstad sier det handler om å få mest mulig varme ut av veden du bruker.

– Dessverre er ofte veden man kjøper i sekker litt stor. Man bør faktisk frem med øksen og dele mye av kubbene i to for å få opp temperaturen.