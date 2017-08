60 mil til ny arena

Maier Arena i Tønsberg kan bli oppgradert for 63,5 millioner kroner. Sier politikerne ja til et helårsanlegg kan det stå klart neste år med blant annet ny kunstfrossen isflate, ny garderobedel og undergang til indre bane, skriver Tønsbergs Blad. Rådmannen i kommunen vil også at det skal bli aktiviteter på Maier Arena på sommeren. I morgen får politikerne forslaget på bordet.