500 personer satset 12 millioner – OL-vinner føler seg lurt

Ideen var å lage et verdensomspennende sosialt spill der man kan vinne penger og premier. Flere versjoner av Mowjow har eksistert. Per i dag er det ikke mulig å spille. Christensen mener det kommer en versjon til våren.

Mellom 500 og 600 personer kjøpte aksjer for nær 12 millioner. Aksjene fikk de i Mowjow AB (registrert i Sverige).

En stor del av pengene har gått via et eller flere selskaper for så å havne på Christensens private konto.

Mowjow AB ble tvangsoppløst.

Christensen mener aksjonærene likevel ikke har tapt pengene. Han hevder at alle som hadde kjøpt aksjer fortsatt er medeiere. Men nå gjennom et såkalt nominee-eierskap. Ifølge registeret i London er Mowjow Holding Limited eneeier. Men Christensen mener altså at selskapet holder aksjene så lenge. Ifølge Christensen er det slik på grunn av at det er vanskelig å få de 500 aksjonærene til å etablere nødvendige elektroniske aksjekonti.

Dette skal være avklart gjennom et avtaleverk mellom firmaene. Christensen vil ikke gi NRK innsyn i dette.

Det Christensen kaller en løpende emisjonsprosess har likevel utvannet eierandelen. Det vil si at aksjeeiernes beholdning har blitt mindre.

Et titalls selskaper er involvert i Mowjow. Firmaene er/var basert i Norge, Malta, Sverige og London. Flere av dem har hatt samme navn og mange er avviklet.

Mowjow var registrert på mini-børsen i Frankfurt i 2011, men ble kastet ut etter mistanke om markedsmanipulasjon. Det forteller Ministry of Economics, Energy, Transport and Housing, State of Hessen. Dette var ukjent for Christensen da vi fortalte ham det.

Mowjow hadde spill-lisens på Malta, men mistet den i 2012.

Lotteritilsynet har to ganger forklart at et kunnskapsspill med pengepremier ikke kan få lisens i Norge. Christensen mener han ikke trenger lisens, fordi det i Norge kommer en versjon uten premier. Her blir salg av reklame viktigst.

Flere ganger har Christensen forklart at spillet kunne bli ferdig i løpet av noen måneder.

Christensen mener han ikke har gjort noe galt. Han mener han aldri har hatt som intensjon å lure noen.

I dag blir konseptet også markedsført som SuperOne. Ifølge Christensen er det ikke lenger et pengespill. Nå skal spillet tjene penger på salg av reklame.

Her kan alle som vil kjøpe såkalte «tokens», gjerne med kryptovalutaen Ethereum. Eiere av aksjer og tokens skal få utbytte av overskuddet, ifølge Christensen. På nettsiden blir dette kalt for en type digital aksje. Christensen avviser at dette er å selge firmaet to ganger.

På nettsiden blir det antydet at folk som investerer i tokens kan få tilbake mellom 39 og 197 ganger innsatsen dersom de er tidlig ute. Verdiøkningen skal komme av at flere og flere kommer til å ønske å kjøpe tokens.

Christensen har tjue konkurser/tvangsoppløsninger og fire konkurskarantener bak seg. Svært ofte har han ikke maktet å levere regnskaper til tiden. Christensen innrømmer at det er slik, men sier han stort sett har betalt regningene sine.

Christensen er også i konflikt med Skatteetaten som krever et millionbeløp for manglende innbetaling av skatter og avgifter. Christensen avviser kravet og har ansatt en advokat som har arbeidet i Skatteetaten i mange år.

Hvor mye Christensen har tatt ut i honorar vil han ikke fortelle. Han mener det er en privatsak.

Ifølge Christensen går Mowjow i dag går med overskudd, men han har ikke gitt NRK noen dokumentasjon for det.