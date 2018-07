4 av 10 mener det er greit å spise og drikke når de kjører bil

En undersøkelse fra Statens vegvesen viser at fire av ti synes det er greit at vi selv multitasker foran rattet, men at vi misliker at andre gjør det samme.

Ifølge undersøkelsen har vi større aksept for selv å spise og stille inn GPS og radio enn vi har for at andre trafikanter gjør det samme. Fire av ti har ikke tillit til at andre trafikanter er tilstrekkelig oppmerksomme.

– Det er ganske vanlig at vi tror at vi er bedre enn alle andre og har mer tillit til egne evner bak rattet, sier Rita Helen Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Rita Helen Aarvold, seniorrådgiver i Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Flere studier har vist at vi ofte overvurderer egne evner til å multitaske. Men i praksis er vi stort sett helt på snittet, mener Statens vegvesen.

Klarer ikke å konsentrere oss

– Det å spise og drikke i seg selv er ikke farlig om du har full oppmerksomhet på kjøringen, men ofte klarer man ikke å konsentrere seg helt ut. De sekundene det tar å åpne brusflasken kan være nok til at det går galt, sier Aarvold.

I løpet av et par sekunder mens oppmerksomheten er vendt mot radioen, eller brusflasken, kan du rekke å kjøre over en hel fotballbane – nær sagt i «blinde», advarer Statens vegvesen.

– Vi mennesker har evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig, og gjøre raske skifter. Men vi har bare én pott med oppmerksomhet. De du møter på veien fortjener at du har din hele og fulle oppmerksomhet rettet mot nettopp bilkjøringen, sier Aarvold.

Statens vegvesen advarer om at det skal svært lite til før det kan gå galt.

– I trafikken teller hvert sekund. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan være forskjellen på liv og død. Så brutalt er det faktisk, sier Aarvold.

OPPMERKSOMHET: Hold oppmerksomheten på veien. Stopp bilen, eller la passasjerer ta seg av kartlesingen, innstilling av radio og ungene i baksetet, råder Statens vegvesen. Foto: Corbis-Scanpix

Planlegg bilturen

Om sommeren legger mange ut på lengre kjørereturer og Statens vegvesen ønsker at bilistene skal reflektere over hvor de har sin oppmerksomhet når de kjører.

– Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene, som gjør uoppmerksomhet til et stort sikkerhetsproblem i trafikken. Vær den bilisten du selv ønsker å møte i sommertrafikken, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen.

Og skal du på bilferie i sommer bør du planlegge turen, mener hun.

– Sørg for å luke vekk så mange oppmerksomhetstyver som mulig, før dere kjører. Start mette og uthvilte, og la sidemannen ta seg av radioen, kartlesingen og barna. Og ta pauser underveis, det er både hyggelig og nødvendig, oppfordrer Aarvold.