26-åring siktet etter Torp-aksjon

Politiet pågrep fredag kveld en 26 år gammel mann fra Oslo i forbindelse med den væpnede aksjonen på Torp Sandefjord lufthavn.

Mannen, som er norsk statsborger, hadde først status som vitne, men er nå siktet for falsk forklaring, opplyser politiet i en pressemelding.

– Personen har forklart at noe skulle skje på flyplassen. Politiets etterforskning viser at dette ikke var reelt. Det har personen erkjent, sier politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl.

– Hva var det han fortalte som utløste den store aksjonen?

– Han skal ha fortalt at han hadde overhørt en samtale om at noe skulle skje på flyplassen.

Reinskau Svorstøl sier politiet foreløpig ikke vet noe om motivet.

– Det må vi etterforske videre. Vi fortsetter med taktisk og teknisk etterforskning.

– Fryktelig lei seg

– ALDRI NOEN FARE: Forsvarer Brynjar Meling sier klienten er lei seg for det som har skjedd. Foto: Stig Jaarvik / NRK

26-åringens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier klienten samarbeider godt med politiet.

– Det viktigste for han er å formidle at det aldri har vært fare for noe som helst. Han er oppriktig lei seg for det han har stelt i stand.

– Han ser at dette er alvorlig. Nå må vi undersøke hva som gjorde at det gikk så galt som det gjorde, forteller Meling.

– Det er en situasjon som har eskalert, og endte med det som ble en stor politiaksjon.

Normal bemanning

Rundt klokka 21 fredag kveld besluttet politiet å trappe ned aksjonen. Lørdag ettermiddag er det normal bemanning på flyplassen, ifølge Sør-Øst politidistrikt.

Gisle Skansen, som er administrerende direktør ved Torp Sandefjord lufthavn, er fornøyd med måten politiet håndterte situasjonen på.

– Jeg er mektig imponert, både over responstiden og måten det ble organisert på.