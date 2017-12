26-åring løslatt etter Torp-aksjonen

– Vi etterforsker saken videre, sier politiadvokat Magnar Pedersen til NRK.

Politiet i Vestfold har i samarbeid med politiet i Oslo foretatt en ransaking av mannens bosted.

Pedersen opplyser at det er for tidlig å si om 26-åringen får en bot eller ubetinget fengsel. Det avhenger av resultatet av etterforskningsarbeidet. Det kan også komme et erstatningskrav fordi det ble brukt store ressurser under politiaksjonen på Torp flyplass.

Mannen ga politiet inntrykk av at det kunne skje noe veldig alvorlig på flyplassen. Politiet sendte store mannskaper til Torp. Det viste seg senere at alt var bare oppspinn fra mannens side, og han er siktet for falsk forklaring.

Politiet kjenner ikke til hvilket motiv 26-åringen har hatt for å fortelle en slik historie.