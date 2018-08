25-åring siktet etter festivalvold - gjemmer seg for politiet

– Det er tre uker siden vi siktet en 25 år gammel mann fra Larvik for voldshendelsene, sier Knut Vidar Vittersø krimsjef ved Larvik politistasjon til NRK.

Politiet har ikke gått ut med informasjonen tidligere på grunn av etterforskningsarbeidet, og har søkt bredt etter mannen uten resultater.

– Han har åpenbart unndratt seg pågripelse og oppholder seg ikke lenger på adressen sin, sier Vittersø.

Det var utenfor Stavernsfestivalen natt til lørdag 14. juli at en 29 år gammel mann fra Oslo ble banket opp.

Lå nede – ble sparket

29-åringen gikk langs Gamle Stavernsvei da han reagerte på en at en eldre rød Volkswagen Golf kjørte i stor fart i gata der flere festivalgjengere gikk.

Gatene var fulle av folk på vei til campen eller som skulle ut på byen for å feste eller hjem til senga etter festivalens slutt.

– Han synes vedkommende kjører fort og dunker i ruta, fortalte Vittersø til Østlands-Posten.

Ifølge Vittersø hopper sjåføren av Golfen ut av bilen og slår mannen flere ganger og sparker han minst en gang, mens han står på kne.

Ble lam

Flere får med seg det som skjer, og noen registrerer nummeret på bilen til mannen som kjører pirattaxi.

Etter voldshendelsen har mannen ligget hardt skadd på Ullevål sykehus, og ble overført til rehabilitering etter å ha blitt lam i mer eller mindre hele kroppen, med unntak av noen fingre.

Vittersø sier i dag til ØP at skal helsetilstanden til oslomannen har bedret seg noe.

– Jeg vet at det har vært en bedring i forhold til at han praktisk talt var helt lam. Han skal ha fått noe førlighet i en arm og et bein. Dette ifølge informasjon fra forrige uke, sier han.

Krimsjefen sier personer rundt voldsmannen vet at han er ettersøkt og at politiet ønsker at han skal melde seg.

– Vi har vært i kontakt med flere i miljøet til voldsmannen, men har ikke fått hjelp til å finne ham ennå, sier han.