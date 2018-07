13-åring til Rikshospitalet – hentet opp av vannet

Politiet opplyste i dag klokka 16:17 at en eller flere personer var savnet utenfor Revet i Larvik, og at det kunne være snakk om en mulig drukningsulykke.

Politiet opplyste litt senere at den ene personen var plukket opp, men at minst én person ikke var gjort rede for.

Redningsaksjonen med flere involverte nødetater er nå avsluttet og alle personer er gjort rede for.

To personer totalt sett

– Det har bare vært to personer i vannet og de har blitt reddet. Men det var innledningsvis uklart om det kunne være flere savnede, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Christian Gulli.

Den siste personen var en 13 år gammel jente.

Redningsskøyte og redningshelikopter har også vært på stedet i ettermiddag.

Det var redningshelikopteret som plukket opp jenta.

– Vedkommende er i dette øyeblikk på vei inn til Rikshospitalet. Jeg kjenner ikke til tilstanden til den siste personen som er plukket opp av vannet, men den første personen er tilsett og ivaretatt av helsevesenet i Larvik og er ved bevissthet, opplyser Gulli.

Sykehuset kan foreløpig ikke si noe

Anders Bayer, pressevakt i Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, sier til NRK at det er altfor tidlig for dem å si noe om tilstanden til 13-åringen.

– Hvis dette er snakk om en nær-drukning, så kan det ta lang tid for legen å få dette avklart, sier Bayer.

Han håper å kunne uttale seg mer om saken i løpet av kvelden.

Saken oppdateres.