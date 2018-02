Mandag etterlyste politiet tips i forbindelse med at flere eldre i Agder, Telemark og Vestfold var utsatt for tyverier. Tirsdag opplyser Sør-Øst politidistrikt at elleve personer er pågrepet, og at de antar at samtlige er rumenere.

Sju av pågripelsene fant sted i Oslo, mens fire personer ble pågrepet ved Hamar. Politiet gikk ut med beskrivelse av tre biler de mente tyvene brukte, og fikk inn tips.

– Personene ble pågrepet i tilknytning til de etterlyste bilene, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Utelukker ikke flere pågripelser

Politiet jobber nå videre med etterforskingen, og det planlegges avhør av de pågrepne og etter hvert fremstilling for varetektsfengsling.

– Pågripelsene kunne finne sted som resultat av tips fra publikum, politiets etterforsking knyttet opp mot de aktuelle bilene, og politisamarbeid på tvers av flere politidistrikter, står det videre i pressemeldingen.

Saken etterforskes videre av Sør-Øst politidistrikt.

Politiadvokat, Lene Skeistrand, sier til NRK at politiet per nå ikke utelukker flere pågripelser i saken.

– Det er en del av den videre etterforskningen å søke klarhet i om det er flere personer som kan mistenkes for disse hendelsene, sier hun.

Utga seg for å være hjemmesykepleiere

Søndag fikk politiet melding om at eldre personer hadde blitt utsatt for tyverier i Agder og Telemark. Dagen etter ble til sammen fem personer utsatt for det samme i Hof, Holmestrand og Sande i Vestfold.

Felles for tyveriene er at kvinner har utgitt seg for å være hjemmesykepleiere eller hjemmehjelp, og har oppsøkt folk som bor i aldersboliger eller andre boliger for eldre. Der har de stjålet penger og smykker.

Ingen personer kom til skade i hendelsene, men politiet sa mandag at personene i noen tilfeller har dyttet de eldre til side for å komme inn.