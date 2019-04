10 på topp spørsmål om skatt

– Vi åpnet for telefonhenvendelser klokken åtte i dag tidlig og har som forventet hatt et jevnt trykk hele dagen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skattemeldingen skaper stort engasjement hvert eneste år, og mange tar kontakt med etaten for å få besvart sine spørsmål.

Her er ti på topp:

1. Spørsmål om fradrag

Skatteetaten har laget en fradragsveileder som gir deg oversikt over hva du har krav på, hva som er forhåndsutfylt og hva du må føre opp selv.

2. Hvordan endre skattemeldingen?

Mange lurer på hvordan man leverer, endrer og legger til poster i skattemeldingen. Her en sjekkliste.

3. Har jeg krav på foreldrefradrag?

Mange har spørsmål knyttet til kjøring til barnehage og foreldrefradrag. Visste du at man kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller barnepass hvis det er en omvei?

4. Felles gjeld med samboer

Har du gjeld med samboer eller ektefelle, må du opplyse hvem du deler med i post 1.3.0.

5. Har jeg krav på pendlerfradrag?

Har du pendlerbolig kan du få fradrag for reiser til hjemmet. Mange har også spørsmål om de har krav på reisefradrag for turer mellom jobb og hjem. Det kan man få dersom reisene overstiger 22.350 kroner og opptil 97.000 kroner.

6. Inntekter fra boligutleie

Har du bolig i utlandet, har solgt bolig, eller har utleieinntekter? Her er en oversikt som tar for seg formuesverdi, utleie av bolig, salg av bolig og eiendomsskatt

7. Hva er en skatteklasse?

Alle personlige skattytere plasseres i skatteklasse 1. Her har du et personfradrag og et fribeløp ved beregningen av skatt inntekten. Mer informasjon om skatteklasse ligger her.

8. Ikke glem inntekt fra utlandet

Har du betalt skatt i utlandet? Les mer om hvordan du fører lønn, gjeld og innskudd i skattemeldingen post 1.5.6

9. Fører man verdi på bil?

Mange spør også om listepris for bil. Post 4.2.5 handler om motorkjøretøy, og eier du et per 31. desember, skal verdien føres opp der.

10. Hva med feriepenger?

De er en del av skattegrunnlaget selv om de er trekkfrie når de utbetales.

Skattedatoer Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks 4 april: Skattemeldingen blir tilgjengelig 29. april: Frist for å delegere rettigheter til andre for å kontrollere og levere din skattemelding 30. april: Frist for å levere skattemeldingen 30. april: Frist for å søke om utsettelse 15. mai: Frist for å endre kontonummer for hvor skattepengene kommer 20. juni: Den første utbetalingen av skattepengene 15. august: Andre utbetaling av skattepengene 23. oktober: Tredje og siste utbetaling av skattepengene Kilde: Skatteetaten