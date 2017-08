Zuma overlevde sitt åttende mistillitsforslag

198 av 384 tilstedeværende stemte mot mistillitsforslaget som ble fremmet av opposisjonen. Dermed overlever Zuma sitt åttende mistillitsforslag siden han tok makten i 2009.

177 uttrykte mistillit til presidenten, og 9 representanter stemte blankt.

For at forslaget skulle bli vedtatt måtte minst 50 representanter fra Zumas parti ANC (African National Congress) stemme mot sin egen president.

Det skjedde ikke. I stedet brøt partimedlemmer ut i jubel da resultatet ble kunngjort i parlamentet.

Voteringa ble sett på som en prøve på hvor samla partiet til Zuma er, etter at flere lederfigurer hadde uttalt seg kritisk om presidenten.

Partiledelsen har nå likevel stilt seg bak Zuma, som uansett har varsla at han skal gå av i desember.

OVERLEVDE: Opposisjonen anklager Zuma blant annet for korrupsjon. Avstemningen tirsdag betyr likevel at han beholder makten. Foto: Themba Hadebe / AP

– Kan ikke røre oss

Kort tid etter at resultatet ble kjent talte Zuma til sine tilhengere i Cape Town.

Presidenten takket de fremmøtte for støtten de hadde gitt til de tillitsvalgte i parlamentet.

– Nok en gang har vi vist at ANC er folkets organisasjon. Opposisjonen trodde de kunne bruke diplomatiske løsninger i parlamentet til å ta over regjeringsmakten. Men dere kan ikke røre ANC, sa Zuma til tilhengerne, og spådde en stor seier i valget neste år.

PRO: Zuma-tilhengere feiret da resultatet av voteringen ble kjent. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Hemmelig stemmegivning

Speaker i parlamentet vedtok å holde avstemningen mandag, etter at opposisjonen tok saken til landets konstitusjonelle domstol.

Stemmegivningen var hemmelig. Opposisjonen trodde det vil føre til at flere ANC-representanter vil stemme mot Zuma enn tidligere.

De har kalt den sittende presidenten «ødelagt og korrupt».

NO CONFIDENCE: Anti-Zuma-demonstranter protesterte mot den sittende presidenten før avstemningen. Foto: Mike Hutchings / Reuters

Avstemningen ble holdt etter to timers debatt i parlamentet. I et innlegg under debatten hevdet opposisjonspolitiker Phumzile van Damme at Zuma representerer «storkorrupsjon». Hun anklaget også presidenten for å ha stjålet folkets penger, og for å ha krenket grunnloven.

Zumas parti ANC har hatt makten i Sør-Afrika siden slutten på Apartheid i 1994.

Mange sørafrikanere fra begge leire møtte opp i gatene for å enten støtte eller protestere mot Zuma.

Under voteringa ble det diskutert av representantene hvor mange stemmer som må til for å avgjøre voteringa. Fordi 198 stemte, og 9 stemte blankt, vil presidenten få fortsette uansett hvilket krav til majoritet som blir stilt.