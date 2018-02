Zimbabwes opposisjonsleder Morgan Tsvangirai er død

Tsvangirai døde onsdag i Sør-Afrika etter en lengre kamp mot kreft, sier nestleder Elias Mudzuri i opposisjonspartiet MDC til Reuters.

– Jeg kan bekrefte at han døde i kveld. Det opplyste familien hans, sier Mudzuri til nyhetsbyrået.

Dødsfallet bekreftes overfor nyhetsbyrået AFP av et annet partimedlem.

– Jeg er lei meg over å måtte meddele at vi har mistet vårt ikon og vår demokratiforkjemper, skriver Mudzuri på Twitter.

Tarmkreft

Tidligere i februar opplyste en partikilde til Reuters at Tsvangirai skulle være kritisk syk og innlagt på sykehus.

I juni 2016 ble det kjent at Tsvangirai hadde tarmkreft. Opposisjonslederen var inn og ut av sykehus, før han i starten av januar i år reiste til Johannesburg for å gjennomgå en ny runde med kreftbehandling.

Tirsdag 6. februar sa en partikilde til Reuters at ut fra den beskjeden han hadde fått dagen før, så ikke situasjonen bra ut.

– Han er kritisk syk, og vi bør forberede oss på det verste, sa kilden til Reuters.

Til topps

Morgan Tsvangirai (t.v.) avbildet i 2012 med Zimbabwes nylig avgåtte president Robert Mugabe. Foto: Philimon Bulawayo / Reuters

Tsvangirai er tidligere gruvearbeider og fagforeningsleder. Som 28-åring gikk han inn i Robert Mugabes parti ZANU-PF, og han klatret etter hvert helt til topps i Zimbabwes fagbevegelse. I 1999 grunnla han opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC) sammen med fagbevegelsen.

Tsvangirai satt som statsminister under Mugabe fra 2009 til 2013. Til tross for årelang rivalisering mellom de to politikerne, ble forholdet noe bedre.

– Selv om vi har bokset mot hverandre, så er det ikke så fiendtlig som tidligere. Det er over nå. Vi kan håndhilse, sa Mugabe i 2013.