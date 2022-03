Zelenskyj: Rundt 100 000 mennesker lever under umenneskelige forhold i Mariupol

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal det nå være rundt 100 000 mennesker igjen Mariupol, mens byen blir angrepet av russiske styrker.

– Det er rundt 100 000 mennesker som oppholder seg blant ruiner i Mariupol. De lever under umenneskelig forhold. Det er hverken mat, vann eller medisiner, og opplever en konstant bombing, sa Zelenskyj på sin Facebook-konto tirsdag kveld.

Innsatsen for å redde sivile i Mariupol gjennom humanitære korridorer ble sabotert av russiske styrker, med beskytning eller bevisst terror, skriver BBC.

Zelenskyj advarte om at mange tusen ikke er i stand til å komme seg ut av byen når den humanitære situasjonen forverres.

Mariupol har vært beleiret i flere uker.

Nye satellittbilder fra Maxar Technologies viser flere branner, røyk og ødeleggelser i den sørlige havnebyen Mariupol tirsdag.

Pentagon har sagt at Russland nå angriper Mariupol ved å bruke artilleri, langdistansemissiler og fra marineskip utplassert i Azovhavet i nærheten.

Satellittbildet levert av Maxar Technologies, viser brennende og ødelagte boligblokker i Mariupol, Ukraina tirsdag 22. mars 2022 Foto: Maxar Technologies / AP/Maxar Technologies

Russiske styrker kapret busser

En kolonne med 11 busser som var på vei mot Mariupol for å redde ukrainere på flukt, skal ha blitt kapret av den russiske hæren, skriver CNN. Ifølge myndighetene i Ukraina har redningsmannskap og bussjåførene blitt tatt til fange og blitt fraktet til et ukjent sted.

Ukrainas visestatsminister sier bussene ble overtatt ved et russisk sjekkpunkt utenfor Mangush, omtrent 15 kilometer vest for Mariupol.

– Vi gjør alt for å sette folket vårt fri. Til tross for alle vanskeligheter, så ble 7026 innbyggere i Mariupol reddet ut tirsdag, sa Zelenskyj.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Vanskelige fredsforhandlinger

I en videotale beskriver president Volodymyr Zelenskyj fredsforhandlingene med Russland som vanskelige.

– Vi fortsetter å jobbe på ulike nivåer for å få overbevist Russland om at denne forferdelige krigen må stoppes. Vi fortsetter med forhandlingene, som er vanskelige. Det er utfordrende og til tider skandaløst, forteller Zelenskyj, ifølge CNN.

Han legger til at steg for steg, så går det fremover, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kjemiske våpen

Tirsdag sa USAs president Joe Biden at Russlands president Putin nå er trengt i et hjørne. At det kan øke risikoen for at Russland kan komme til å ta i bruk kjemiske og biologiske våpen i krigen i Ukraina.

Natt til onsdag tvitrer den russiske ambassaden i USA at Russland destruerte sitt lager av kjemiske våpen i 2017. De skriver også at det ble dokumentert av organisasjonen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

I den samme meldingen oppfordrer den russiske ambassaden USA om avvikle alle sine kjemiske våpen.

Skjermdump fra den russiske ambassaden i USA Foto: Skjermdump / Twitter

Stoltenberg snakket med Blinken

Tirsdag snakket USAs utenriksminister Antony Blinken med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. På Twitter skriver Blinken at de to har hatt en viktig diskusjon om å styrke Natos evne til å avskrekke og til å forsvare alliansens medlemsland.

– Natos ledere skal denne uken møtes for å vise støtte til Ukrainas suverenitet, territorielle integritet og forpliktelse og Natos kollektive forsvar, skriver Blinken på Twitter.

Nato har innkalt til ekstraordinært toppmøte i Brussel på torsdag om Russlands invasjon av Ukraina. USAs president Joe Biden skal delta på møtet, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale via videolink.