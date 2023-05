Zelenskyj: Minst 21 drepne i russiske artilleriangrep

– Jernbanestasjonen og krysset, eit hus, ein jernvarehandel, ein daglegvarebutikk, ein bensinstasjon.

– Veit du kva desse stadane har til felles? Dei er del av det blodige sporet som Russland legg igjen med patronene sine, seier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i eit utsegn.

Zelenskyj sin stabssjef, Andrij Jermak, har publisert ei rekke sterke bilete frå det som skal vere Kherson på onsdag, og fordømmer valden mot sivile mål.

Innsida av daglegvarebutikken etter angrepet. Andre bilete frå nyheitsbyrå viser fleire døde og skada inne i bygget. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP Innsida av daglegvarebutikken etter angrepet. Andre bilete frå nyheitsbyrå viser fleire døde og skada inne i bygget. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP

Al Jazeera melder at artilleriangrepet trefte ein av dei få daglegvarebutikkane i byen som framleis er i drift, og råka både tilsette og kundar.

Bilete frå AFP og Reuters viser døde personar på open gate, og store skadar på eit tog og ein bensinstasjon i Kherson.

Ute møtte journalistane fleire menneske som hadde blitt skada i angrepet.

Russland har så langt ikkje kommentert angrepet.

Ein mann med skadar i foten sit utanfor daglegvarebutikken.. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP Ein mann med skadar i foten sit utanfor daglegvarebutikken.. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP

Portforbod gjennom helga

Byen Kherson, som det russiske militæret trekte seg ut av sist november, ligg nær frontlinja sør i landet.

Ukrainske styresmakter erklærte onsdag at det ville vere portforbod i Kherson frå fredag klokka 18 norsk tid til måndag klokka 4 om natta.

Ein død person på gata utanfor den angripne daglegvarebutikken. Foto: STRINGER / Reuters Ein død person på gata utanfor den angripne daglegvarebutikken. Foto: STRINGER / Reuters

Styresmaktene har tidlegare brukt slike tiltak for å legge til rette for flytting av soldatar og våpen, men formålet kan også vere å villeie det russiske militæret.

– I løpet av desse 58 timane er det forbode å bevege seg på gatene i byen. Byen vil også vere stengd for inn- og utreise, sa leiaren for militæradministrasjonen i Kherson, Oleksandr Produkin.

Han bad innbyggarane om å kjøpe inn nok mat og medisinar før fredag kveld.

Framleis har dei løyve til å gå korte turar nær heimane sine og gå på butikken, så lenge dei har legitimasjon med seg.

Biletet, som er teke onsdag 3. mai, viser skadane på ein bensinstasjon i Kherson. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP Biletet, som er teke onsdag 3. mai, viser skadane på ein bensinstasjon i Kherson. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP

– Slike mellombelse tiltak er naudsynt for at politiet kan gjere jobben sin og ikkje setje dykk i fare.

Kherson blei teken av russiske styrkar i starten av februar i fjor, og var okkupert fram til november.

Dei trekte seg då tilbake til den austlege sida av Dnipro-elva, som no markerer delar av frontlinja i sørlege Ukraina.

Nektar for attentat-skuldingar

Angrepa i Kherson skjedde same dag som at Russland skulda Ukraina for eit droneangrep på Kreml, der målet skal ha vore å drepe Vladimir Putin.

Russland sa at Putin var trygg, men truga med eit motsvar.

Ukraina har nekta for skuldingane, og meldte om flyalarmar over Kyiv og fleire andre byar.

– Vi angrip ikkje Putin eller Moskva, men vi kjempar på eige territorium og forsvarar landsbyane og byane våre, sa president Zelenskyj på onsdagens nordiske toppmøte i Helsingfors.

Zelenskyj svarte på skuldingane under det nordiske toppmøtet i Helsingfors onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB Zelenskyj svarte på skuldingane under det nordiske toppmøtet i Helsingfors onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

I Ukraina blei Zelenskyj sine kommentarar utdjupa av talsperson Mikhailo Podoljak.

– Ei slik handling ville ha provosert Russland til å utføre meir radikale handlingar og rettferdiggjere enorme angrep mot ukrainske byar, sivile og infrastruktur.

Dei to dronane som russiske styresmakter skildra blei skotne ned, ifølge Russland. Så langt er det berre russiske offisielle kjelder som hevdar at dei fanst.

Opplysingane er ikkje stadfesta av uavhengige instansar.