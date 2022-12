Zelenskyj til Washington – får 18 milliardar kroner i ny våpenhjelp

Opplysningane om reisa til den ukrainske presidenten er so langt svært sparsomme, på grunn av tryggleiken til den Zelenskyj.

Men på Twitter skriv Zelenskyj at han er på veg til Washington for samtalar om det han beskriv som Ukrainas forsvarsevne.

Ifølgje Reuters skal Zelenskyj tale til ein felles sesjon i den amerikanske Kongressen seinare onsdag.

Talskvinne for den amerikanske presidenten Karine Jean-Pierre bekreftar til amerikanske medium at Zelenskyj også skal møte president Joe Biden.

Rett frå fronten i Donbas

Volodymyr Zelenskyj dreg til USA rett frå fronten aust i Ukraina, der han tysdag besøkte dei ukrainske soldatane som forsvarar byen Bakhmut.

– De forsvarar heile Ukraina sa Zelenskyj, og la til at etter Donbas så vil Russland utslette alle ukrainske byar og alt som har med Ukraina å gjera.

– Vi vil bere fram takksemd til den amerikanske kongressen frå våre soldatar sa Zelenskyj, samstundes som han la til at dette ikkje er nok.

Under heile besøket kunne ein høyre lyden av tunge nedslag frå granatar. Kampane om Bakhmut har gått føre seg i fleire månader, utan at dei russiske styrkane har klart å ta kontroll over byen.

Volodymyr Zelenskyj saman med ukrainske soldatar i Bakhmut tysdag. Foto: AP

Pelosi har innkalla Kongressen

Begge kammer i Kongressen er innkalla onsdag kveld.

Speaker Nancy Pelosi har bede alle representantar møte opp fysisk for det ho kallar «eit veldig spesielt fokus på demokrati».

Fleire medium skriv at det er venta at Zelenskyj mellom anna vil takke dei amerikanske folkevalde den massive våpenstøtta landet hans får.

Eit amerikansk patriotrakettbatteri, fotografert i Polen tidlegare i 2022. Foto: Evan Vucci / AP

Møte med Biden

Ifølgje CNN skal Zelenskyj også møte president Joe Biden i Det kvite huset der førebuingane alt skal vere i gang.

Det er venta at Biden onsdag skal annonsere at USA sender ei ny pakke med våpen og utstyr for ytterlegare 1,8 milliardar dollar.

Axios skriv at det er venta at USA kunngjer at Ukraina skal få fleire «smarte» bomber og det avanserte luftvernsystemet Patriot som Zelenskyj har bede om.

Tryggleiken rundt Capitol Hill skal allereie vere innskjerpa.

Besøket blir Zelenskyjs første til USA etter at Russland invaderte Ukraina i februar. Det er i tilfelle også det første kjende utanlandsbesøket hans sidan krigen braut ut.